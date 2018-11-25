Новое завоевание Европы

Через два года и четыре месяца после референдума о выходе из выходе из Евросоюза премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по сути капитулирует и идет на сделку с Еврокомиссией, пишет колумнист украинского еженедельника «2000» Александр Леонтьев. Однако после того как она представляет планируемую сделку своему правительству, семь министров уходят в отставку, включая самого министра, ответственного за Брекзит.

На сколько градусов уже наметился разворот в политике Европы? Некоторые аналитики считают, что на 180. Если рассматривать политику Ангелы Меркель (которая якобы поняла, что погорячилась, разрешив беженцам приезжать в Германию) — то здесь разворот этот хорошо виден. А если учесть и ее заявление о европейской армии, то никаких сомнений не остается.

Во время выступления в Европарламенте Меркель однозначно заявила о необходимости «настоящей истинной европейской армии». По ее словам, Европа должна «взять нашу судьбу полностью в свои руки». Мысли свои фрау Меркель выразила очень даже деликатно. Дескать, подобное решение не направлено против НАТО, а может быть «хорошим дополнением» к Североатлантическому альянсу. Но это простые вежливые отговорки. Вектор же развития событий показывает, что идея евроатлантизма, где главная роль отводилась США, доживает свои последние времена. Европа действительно поняла, что настало время решать вопросы своей безопасности самим.

Скажем больше, дело уже не только в проблеме беженцев, которую Европа в ее нынешнем виде не способна решить. И не только в европейской армии как дополнении к НАТО. Проблема в том, что Европа вполне созрела к радикальным переменам. И без таких перемен она уже не сможет обойтись, если обеспокоена вопросами своего выживания.

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Нужен только масштабный, волевой политик, способный ставить глобальные задачи и добиваться их выполнения. Ни Меркель, ни Макрон такими лидерами не являются. Дело здесь отнюдь не в возрасте (оба лидера достаточно молоды по меркам европейского истеблишмента), а в том, что это политики уходящего мира. И ничем другим они быть не могут.

Единственное, что они понимают (и на что были поставлены), — это необходимость удерживать мир в его уже практически разрушенных контурах. И они до сих пор не понимают, отчего же это у них никак не получается. Они ведь так стараются. Возможно, ошибаются, но вот они-то и исправят свои случайные ошибки, после чего европейская политика снова войдет в привычное русло. В русло толерантности, мультикультурности, демократичности и пр. Ну и прежде всего в русло европейского потребления на зависть всем, как образец для всеобщего подражания.

Но из этого русла реально теперь только как можно быстрее выйти, а не войти. Русло, в которое Европа практически готова войти (и будет вынуждена войти), — это русло империи. Империи нового типа, вход в нее будет таким же драматичным, каким был вход в любую современную империю. И для выполнения такой задачи действительно необходима европейская армия. И в процессе практического создания европейской армии будут формироваться контуры новой империи. Пока максимально толерантной, мультикультурной и пр. А там как Бог даст.

Наполеон, к слову об империях, не был императором Франции. Он был первым консулом Франции. А императором он был Священной Римской империи. Помните такую? И после известных событий Священная Римская империя не была ликвидирована (как можно?), а была сокращена до территории острова Эльба. И только после смуты Ватерлоо империя неизвестно куда подевалась. Потому и первая задача, которую должна решить Европа, — это совсем не беженцы. Первая и важнейшая задача — это Брекзит, и ее в своем нынешнем распушенном состоянии Европа не сможет решить ни в отрицательном, ни в положительном смысле.

Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза затягиваются не только из-за большого количества спорных вопросов. Хотя их действительно много. Однако главная проблема в том, что среди этого множества существуют весьма токсичные вопросы. Слово «токсичность» неспроста определили в Оксфорде словом уходящего года.

Применительно к переговорам по Брекзиту это те токсичные вопросы, которые невозможно вывести в поле компромисса. Если вопросы решать в пользу Британии, то они разрушат ЕС. Если же их решать в пользу ЕС, то они ликвидируют территориальную целостность Британии — спровоцировав откол Северной Ирландии и даже Шотландии.

Проект соглашения с Великобританией о выходе страны из ЕС поддержали все 27 стран, которые пока остаются в Евросоюзе. Вот только этого оказывается совсем недостаточно, поскольку с этим планом должны согласиться еще в Британии. Якобы переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза затягиваются из-за большого количества спорных вопросов. Но дело не столько в количестве, сколько в качестве — в неразрешимости проблем. Шансы британского премьера Терезы Мэй провести соглашение через парламент Британии невелики — оно не нравится ни сторонникам Брекзита, ни его противникам. Падение премьера Мэй в ближайшие несколько недель (или даже дней) становится все более вероятным.

Что бы ни говорили о вот-вот уже достигнутой договоренности о Брекзите между ЕС и Британией, Германия и Франция фактически отказывают Соединенному Королевству в его праве на выход из Евросоюза. Ничего они не помнят ни об истории войн, ни об аналитике современного исторического процесса. Это политики не того масштаба, чтобы заниматься и разбираться чем-нибудь иным, кроме гешефта.

А ситуация в мире такова, что Европе необходимы политики совсем иного рода. Сильные игроки, которые понимают, что закончились источники энергии и ресурсов распада империи СССР. Четверть века источника хватало всем — но вот он исчерпался. Да и страны распада как-то научились (не все, конечно) свои ресурсы защищать. Проблемы же накануне распада империи СССР были приблизительно у всех одинаковы — это были проблемы и у двух мировых империй (СССР и США), и у ЕС, и у Китая и пр. Примерно одинаковые шансы на распад тоже были у всех.

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Но распался именно СССР и его система. Началось непростое переваривание продуктов распада. Первой добычей ЕС стала, как известно, ГДР. Проблемы, которые с ее поглощением (аннексией) остаются до сей поры: в бывшей ГДР наиболее заметный протестный потенциал противников ЕС.

Затем ЕС стал неизбежно прирастать другими странами распавшегося восточного блока. И рост ЕС продолжался, пока оставался источник ее питания. Закончился источник — начался распад, и уже потенциал и энергия Британии рассматриваются бывшими друзьями как новый источник питания. Собственно, это и была главная причина Брекзита. Вряд ли кому-то хочется переходить из разряда друзей в разряд питания. Но об этом не говорили вовсе. Больше говорили о демократии и о различных правах, в том числе праве на выход.

Однако существуют и более глубокие процессы, которые усиливающийся кризис потребления вытаскивает на поверхность. Например, нынешняя исламская экспансия — это не первая исламская экспансия в Европе. Реконкиста возникла не в Испании — ислам стоял в темные века уже под Парижем.

Сегодня можно сказать, что он уже под Берлином. Но современная Европа — это расслабленная и распушенная, преимущественно атеистическая, территория, ни на какую борьбу даже в современном политкорректном виде не способная. Даже за собственное высокое потребление. Подобная реальность грозит возобновлением внутри европейских конфликтов, вызвавших две мировые войны. Эти конфликты, причина которых — постоянный поиск новых продуктов для потребления (называя вещи своими именами — новых жертв для бесконечного процесса переваривания), были приглушены, но они так и не были разрешены.

Но надежда остается.

От редакции: Этот материал представлен в рамках совместного проекта «Свободной Прессы» и украинской газеты «2000». Сегодня еженедельник «2000» остается одним из немногих объективных украинских СМИ.

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