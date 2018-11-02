Новинский возглавил список нарушителей антикоррупционного законодательства по версии НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции опубликовало топовый список нарушителей антикоррупционного законодательства за октябрь

Список был опубликован на странице НАПК в Facebook, информирует «ДС».

На первом месте находится народный депутат Вадим Новинский.

«Новинский недостоверно задекларировал принадлежащее ему имущество в декларациях за 2015 и 2016 годы — на сумму свыше 8,6 млн гривень в каждой декларации. В отношении депутата составлены и направлены в НАБУ 2 обоснованных вывода о выявленных признаках уголовного правонарушения», — пояснили в НАПК.

Далее следует начальник Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве Татьяна Биляк: она указала недостоверную информацию в декларации за 2015 год на сумму свыше 8,6 млн грн, за 2016 год — на сумму свыше 1,5 млн грн, за 2017 год — свыше 1,6 млн грн. В отношении чиновницы НАПК составила и передала в НАБУ три обоснованных вывода.

«Председатель Ривненской ОГА Алексей Муляренко: в декларации подал недостоверные сведения на сумму свыше 388 тыс. грн, что составляет 242 прожиточных минимума для трудоспособных лиц. В отношении должностного лица составлен админпротокол и направлен в суд. Отметим, что за декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 250 прожиточных минимумов наступает уже уголовная ответственность», — сообщили в Нацагентстве.

Также агентство направило в суд админпротокол в отношении судьи Верховного суда Украины Александра Потильчака, который задекларировал недостоверные сведения относительно суммы свыше 303 тыс. грн.

«Заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина: несвоевременно подала ежегодную декларацию за 2017 год. Соответствующий протокол направлен в суд», — сообщили в НАПК.

Кроме того, среди нарушителей также отмечены глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич и директор НАБУ Артем Сытник, которые получили предписания от НАПК с требованием устранить нарушение антикоррупционного законодательства.

В НАПК напомнили, что утверждение обоснованного вывода, направление его в правоохранительные органы и составление протокола и направление его в суд не означает признание лица виновным в совершении правонарушения, а является лишь основанием для осуществления досудебного расследования или производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке соответственно.

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