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Новинский сообщил, что превозмог коронавирус. Новости политики

Политика 04 Май 2020
Новинский сообщил, что превозмог коронавирус. Новости политики
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Нардеп Вадим Новинский, ранее заразившийся коронавирусом, заявил что преодолел инфекцию

Об этом он сообщил в Facebook, передает «ДС».

«Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведенного обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров», — написал он в соцсети.

Новинский также поблагодарил всех, кто поддерживал его в это время — молитвами и добрым словом. Кроме того, нардеп пожелал скорейшего выздоровления и другим больным.

«Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня тоже борется с коронавирусом», — сообщил Новинский.

Напомним, 15 апреля Новинский сообщил, что заразился коронавирусом. Накануне, 14 апреля, он встречался с главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием.

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