Новинский сообщил, что превозмог коронавирус. Новости политики

Нардеп Вадим Новинский, ранее заразившийся коронавирусом, заявил что преодолел инфекцию

Об этом он сообщил в Facebook, передает «ДС».

«Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведенного обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров», — написал он в соцсети.

Новинский также поблагодарил всех, кто поддерживал его в это время — молитвами и добрым словом. Кроме того, нардеп пожелал скорейшего выздоровления и другим больным.

«Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня тоже борется с коронавирусом», — сообщил Новинский.

Напомним, 15 апреля Новинский сообщил, что заразился коронавирусом. Накануне, 14 апреля, он встречался с главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник