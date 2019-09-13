Новинки франкфуртского автосалона. Или почему сейчас все изменилось?

Мы уже писали о том, что электромобили становятся все более популярным направлением в мире. Мировые автопроизводители пытаются поддержать тренд, заданный несколько лет назад Илоном Маском, и предложить свое видение электромобиля. Или хотя бы догнать Tesla, чтобы не отстать на этом поле битвы и не превратиться в Nokia или Motorola от автопрома. Получается у них пока не очень, но за усердие стоит их похвалить. Электромобили были и раньше, но сейчас, похоже, что эра бензина уже не просто уверенными шагами уходит в прошлое, а постепенно переходит на бег. Дополнительным свидетельством этого стал автосалон во Франкфурте, который распахнул свои двери 12 сентября.

Что может помешать распространению электромобилей

Как мы все знаем, мировая экономика до сих пор во многом строится на нефти. Многие войны разворачиваются из-за ее запасов, а некоторые страны живут только за счет “черного золота”. Примером могут служить некоторые арабские страны, которые получили большой подъем именно на фоне того, что обладают большими запасами нефти. Некоторые начинали именно с нее, но потом постепенно начали переводить экономику на другие рельсы, понимая, что тренд не вечен.

Такое положение вещей могло стать настоящей проблемой для производителей электромобилей, но пока сопротивления им никто не оказывает. Даже наоборот, со стороны правительства разных стран идет поддержка этого направления. Примером могут служить бесплатные парковки для электромобилей, сниженные налоговые ставки и тому подобное. Откачанная из земли черная жижа еще найдет свое применение, а вот с бензином, судя по всему, скоро придется попрощаться..

Новинки франкфуртского автосалона

Выставка во Франкфурте является старейшим мероприятием такого рода в мире. Она проводится раз в два года, начиная с 1897 года. Многие автопроизводители именно там показывают свои новинки, хотя, в последнее время тенденции немного изменились, но об этом мы поговорим в конце статьи. Если вы заметили изменение тенденций в мире автопрома, давайте обсудим это в нашем Telegram-чате.

Пока же, возвращаясь к электромобилям, можно отметить появление первой относительно массовой платформы для “зеленых машин”. Сейчас массовой платформой для конструирования автомобилей является B0, на ней до сих пор строятся очень многие модели. Появление платформы MEB позволяет сделать шаг в направлении унификации электромобилей, которая в свою очередь позволит не конструировать электрокары с нуля, а делать их на готовой базе. Думаю не надо объяснять, что в итоге это способно привести к взрывному росту количества электрических машин на дорогах.

Именно на этой платформе построен Volkswagen ID.3. Пока, правда, это первая модель на новой платформе. Поставки автомобиля должны начаться в середине следующего года, а цена в Германии будет стартовать от 30 тысяч евро. Или, как говорят немцы, “ойро”.

Немцы заявляют, что на новинку уже поступило около 30 000 предзаказов. Что ж, это совсем не мало. Впрочем, из слов главы концерна Volkswagen можно сделать вывод, что автомобиль едва ли станет серьезным конкурентом, поднаторевшей в своей деле, Tesla с ее огромными пробегами от зарядки до зарядки.

Это наилучший вариант для всех тех, кто не проезжает каждый день по несколько сотен километров, чей годовой пробег составляет менее 50-60 тысяч км и кому не нужен громадный автомобиль” — глава концерна Volkswagen Херберт Дис (Herbert Diess)

Впервые именно во Франкфурте широкой публике показали и автомобиль Porsche Taycan. Не буду на нем подробно останавливаться, так как уже многое о нем сказал в отдельной статье и объяснил почему он не может конкурировать с Tesla.

Еще своими электрокарами отметились Mini с моделью Electric. Который стал первым подобным автомобилем британского бренда, входящего в BMW Group. Пока на него собрано около 20000 предсказав, а первые машины начнут отгружаться заказчикам в марте 2020 года.

Mini Electric — маленький электрик для маленького электрощитка, друг минибармена, живущего в минибаре

Более заряженными электромобилями отметились и несколько других брендов. Например, Mercedes, выставляющий свою команду в Формуле-Е, как и Porsche, поверивший в свои силы. Ими была представлена модель Mercedes-Benz Vision EQS. Электромобиль оснащен двумя электромоторами (по одному на ось), суммарной мощностью 350 КВт. Заявленный запас хода составляет внушительные 700 км, а разгон до заветной соточки 4,5 сек. Первый показатель еще надо проверить, а второй не так уж и впечатляет. Возможно, “двигатель придушили” для большей экономии.

К концептам, представленным на выставке можно отнести BMW Concept 4, разработанный под управлением нового дизайнера марки Домагоя Дукеча. Также свой концепт показал, отпочковавшийся от Seat, бренд Cupra. Ему дали имя Tavascan. По задумке он должен стать настоящим спорткаром, но пока это только концепт. Спорткаром станет и Veloster N ETCR от Hyundai. Сразу четыре электромотора должны тянуть как надо.

Еще одним интересным концептом стала Audi AI:Trail. Мы сегодня уже писали про нее отдельно. Ее ключевой особенностью является своеобразный подход к освещению дороги. Почитайте! Это очень интересно.

Новинки среди гибридных автомобилей

Так сложилось, что в последние несколько лет уровень автосалона негласно определяется количеством электромобилей, представленных на нем. Но не только ими полнятся ленты новостей. Много было представлено и гибридов, которые лично я считаю тупиковой ветвью эволюции автопрома. Максимум она может потянуть на пробу пера автопроизводителей на пути к полноценным электромобилям, но заигрываться на этом поле не стоит.

Примерами представленных гибридов может служить Renault Captur. Этот народный недорогой автомобиль получил подзаряжаемые батареи и станет неплохим дополнением обычной модели. Когда он поступит продажу пока неизвестно. Сейчас можно сказать только то, что небольшое изменение дизайна явно пошло ему на пользу.

А вот самым необычным гибридом стал первый Lamborghini, сделанный по этой технологии. Им стала модель Sian FKP 37. Название кажется странным, но ему есть объяснение. Это инициалы и год рождения бывшего руководителя Volkswagen (Lamborghini входит в этот концерн) Фердинанда Пьеха, который умер незадолго до презентации. Массовым автомобиль не станет, так как выпущено их будет всего 67 штук и все они уже раскуплены еще до премьеры.

Почему автосалоны стали такими скучными?

В последнее время, можно отследить необычную тенденцию. Крупные производители перестали интересоваться международными выставками. Связано это в первую очередь с тем, что произошли определенные изменения рынка и модели продвижения.

Выставить свой стенд на автосалоне стоит очень дорого. Но, по факту, его увидят несколько десятков тысяч посетителей, львиная доля которых пришли на мероприятие отнюдь не с целью выбрать себе автомобиль. Кроме этого, конечно, на автомобили посмотрят журналисты, которые о них напишут, но этот канал не так широк в современных реалиях.

Более популярным способом продвижения сейчас становится целевая реклама. Благодаря развитию Интернета и сбору данных дилерами, она начала работать очень хорошо. В первом случае пользователь будет получать подсказки на сайтах после того, как поищет хоть что-нибудь связанное с автомобилями. Во втором случае предложению будут способствовать дилеры, основываясь на текущем состоянии автомобиля клиента. Они просто будут своевременно предлагать ему обновиться.

Косвенно на это повлияло то, что пользователи перестали относить к автомобилю (и не только к автомобилю) как к чему-то, что надо постоянно обновлять. Все больше людей стали покупать новый автомобиль по мере необходимости, а не ради самой покупки. Отчасти, сказанное является личным мнением, но его разделяют многие автоблогеры и просто мои коллеги. У такого мнения есть основания. Соглашаться с ним или нет — решать вам.

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