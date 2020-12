Новая программа ИСЖ: Страхование жизни на «Газпроме», Amazon и Spotify

(No Ratings Yet)

РГС Банк предложил клиентам обновленную программу инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), разработанную совместно с компанией «Росгосстрах Жизнь». По ней стали доступны стратегии «Электронная коммерция» и «Лидеры сектора 3.0», позволяющие зарабатывать на акциях мировых компаний, инвестируя небольшие суммы.

Инвестиционная стратегия «Электронная коммерция» строится на операциях с акциями ведущих компаний сферы e-commerce. Например, таких, как американской Amazon, аргентинской MercadoLibre (лидера латтиноамериканского онлайн-ритейла) и других (ранее она была доступна только в классическом ИСЖ «Драйвер Гранд»). Стратегия «Лидеры сектора 3.0» – это компании с хорошо узнаваемыми брендами, являющиеся лидерами в своих секторах: «Газпром», P&G, Spotify, Barrick Gold, Danone.

Полис договора ИСЖ «Вектор Плюс» рассчитан на 5 лет, взносы по нему составляют от 25 000 рублей в год. Доход по стратегии «Электронная коммерция» выплачивается в конце действия программы, по стратегии «Лидеры сектора 3.0» – ежегодно. Полис предусматривает 100-процентную гарантию возврата вложенных средств и страховую защиту по рискам ухода из жизни в результате несчастного случая. Программа дает возможность клиенту принять участие в динамике рынка на всю сумму инвестиций уже с первого взноса, то есть получать доход, если рынок растёт. Кроме того, ИСЖ «Вектор плюс» предполагает прозрачную механику начисления инвестиционного дохода, высокую страховую защиту и возможность получать налоговый вычет в размере 13% (до 15 600 рублей в год).

«Сегодня мы наблюдаем стремительный рост финансовых рынков на фоне стимулирующей денежно-кредитной политики количественного смягчения со стороны Центробанка и увеличение доли начинающих инвесторов. В условиях экономической нестабильности для них все более актуальными становятся инвестиционные продукты с гарантией возврата средств, но более высокой по сравнению с традиционными сберегательными продуктами доходностью», — отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

«Стратегии с понятным потенциалом и привлекательной инвестиционной идеей дополнены безусловной гарантией возврата вложенного капитала. Возможность инвестировать не сразу большую сумму единовременно, а делать несколько небольших взносов поможет начать инвестировать тем, кто только начинает формировать свой инвестиционный капитал», – говорит руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов ООО СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Тураев.

Ранее в «Новой Сибири»:

Налетчик не смог обжаловать приговор в областном суде

Please follow and like us:





Источник