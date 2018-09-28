Новая парадигма телекома

Отрасль стала транспортной средой для всего того, что для нас стало привычным – интернет, социальные сети, электронная коммерция и разнообразные цифровые сервисы.

Несмотря на критику, телекому пока удается обеспечивать функционирование этих сегментов и поддерживать необходимый темп внедрения инноваций. Но завтра этого будет мало – отрасль стоит возле водораздела, который вскоре разделит тех, кто ушел далеко вперед, и тех, кто безнадежно отстал. Эти сценарии обсудили сразу на двух крупных отраслевых мероприятиях. Первое – региональная встреча RIPE NCC (независимая некоммерческая организация, которая совместно с техническими экспертами обеспечивает поддержку инфраструктуры интернета), которая состоялась при поддержке «Казахтелекома» и Интернет-ассоциации Казахстана. Второе – 6-я международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация телеком-бизнеса и 5G – основа цифровой экономики», которую традиционно осенью организует «Казахтелеком».

Беспрецедентная ситуация

То, что происходит сейчас с телекомом, – это беспрецедентно. Без всяких преувеличений. По мнению управляющего директора по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлана Мейрманова, произошел сильный тектонический поколенческий сдвиг – приходит поколение Z, которое не мыслит себя без интернета. И оно сильно отличается от предыдущих поколений, в том числе, от миллениалов. «Что делает «Казахтелеком» в этой новой парадигме? Прежде всего, мы движемся в сторону платформенного подхода, и это соответствует потребностям современной экономики. То есть, оператор должен участвовать в создании сервисов вертикалей. При этом, обеспечивая доступ ко всем ресурсам», – рассказывает он.

С другой стороны, уход от классической модели – это крайне болезненный процесс. «Например, в банках – многие так не смогли трансформироваться. Для телекома примерно то же – придется создавать совершенно новые уровни», – поясняет управляющий директор по инновациям АО «Казахтелеком». Что касается 5G, то, по словам Нурлана Мейрманова, в компании уже работают с технологией в режиме пилота, с целью протестировать качественные параметры. И после сформировать типовые бизнес-кейсы. «Тестировать будем в Алматы и Алматинской области, в Астане и Акмолинской области. Нас интересуют разные среды – от плотной застройки до сельской местности».

5G – маркетинг или нет?

Последующая дискуссия, модератором которой стал Алекс Семеняка (RIPE NCC), показала, что единого мнения у экспертов нет. В частности, отвечая на вопрос модератора о том, «что же такое 5G – маркетинг или что-то реалистичное, технология это или мода?», Олжас Аязбеков, главный менеджер Департамента инновационно-технологического развития АО «Казахтелеком», отвечает: «Это реальная бизнес-задача для нас. На фоне оттока xDSL-абонентов один из кейсов – это беспроводной доступ. В следующем году мы намерены реализовать 5G-проект в Шымкенте. Расчеты говорят, что 5G дешевле, чем оптика в малоэтажном жилом секторе».

Юрий Каргополов (ISOC IoT SIG) делает такие аналогии: «5G – это принципиально новое явление для отрасли. Тот же слайсинг – это возможность строительства виртуальных сетей внутри физической сети, которые могут быть ориентированы на самые разные сегменты и пользователей». По его словам, 5G – это не только скорость, но еще и совершенно другая парадигма новой функциональности и нового набора сервисов, которую оператор может предоставить абонентам. «Тут проблема в том, что перед отраслью стоит системный кризис, и преодолеть его средствами предыдущих технологий невозможно. Через 3-4 года начнется деградация отрасли», – добавляет он.

Хишрам Ибрахим (RIPE NCC) замечает: «Когда мы говорим о 5G – это ведь совсем другое восприятие, это понимание того, какое сильное влияние технология может оказать на промышленность, на все индустрии. Это и «умные» города, и «умные» дома, и так далее», – считает он.

Фолк Шредер (Cluster Networked Infrastructures, Detecon International GmbH) убежден, что 5G – это история из серии «быстрее и эффективнее». Но телекоммуникационной отрасли нужно понять, какие требования необходимы для развертывания сетей 5G. Более того, у операторов нет понимания того, что же предлагать своим абонентам в рамках 5G. «Просто продавать SIM-карты?» – вопрошает он.

Бахром Насиржанов («Мегафон Таджикистан») в противовес считает, что 5G – это чистой воды маркетинг: «У нас в Таджикистане и 4G-то запускался как маркетинг, поэтому пока не будет реального спроса к параметрам 5G – это будет та же история».

Движители 5G

По мнению Фолка Шредера, IoT довольно сильный драйвер, и 5G позволит технологии быть ближе к клиенту.

Олжас Аязбеков полагает, что главный из них – рост трафика в мобильных сетях. «Есть регионы, где 4G уже почти полностью загружены. IoT? Большинство решений в этой отрасли не имеет никакого отношения к 5G, речь идет о LoRaWan, NB-IoT. Есть и приятная сторона – это сокращение операционных и капитальных расходов в 5G», – конкретизирует он.

Как замечает модератор панельной дискуссии, есть риски, что 5G будет внедряться в сильно усеченном варианте. То есть, формально это будет 5G, но внутри всего этого будет использоваться ядро 4G. И задает соответствующий вопрос экспертам.

Юрий Каргополов считает, что так и будет: «Вкривь и вкось со всеми последствиями и для операторов, и для абонентов. Денег построить настоящую сеть 5G найдется лишь у одного-двух операторов во всем мире. А значит, этот огород и винегрет просто неизбежен».

Фолк Шредер заходит к проблеме с другой стороны: «Изменения со стороны операторов требуются драматические. Например, облачные технологии – мы избавляемся от аппаратного обеспечения, но здесь в этот процесс вовлечены операторы, которые обеспечивают доступ. В последующие 5-10 лет нас ожидают огромные эволюционные процессы».

Олжас Аязбеков прагматично соглашается с тем, что на каком-то начальном этапе это будет не отдельная сеть, а совокупность всех существующих.

И все-таки результирующая у экспертов заметна. Большинство из них менее всего видит у 5G некий маркетинговый акцент, более того, есть понимание, что отрасль просто не справится с вызовами, которые стоят перед ней без 5G.

Трансформация

Как отметил главный директор по стратегическому управлению АО «Казахтелеком» Батыр Маханбетажиев, трансформация в отрасли носит перманентный характер. «Это скорее не трансформация, а постоянные изменения», – поясняет он. Среди основных болевых точек, которые стоят перед отраслью, он называет следующие: традиционная модель, которая базировалась на росте проникновения телекоммуникационных услуг, благодаря тому, что в ряде сервисов достигнуты пределы, находится под давлением; непрерывный рост потребления данных в сетях, и большую роль в этом процессе играют OTT-игроки, которые «отъедают» доходы операторов; перед отраслью стоит необходимость в масштабных инвестициях, об этом, собственно, в контексте 5G все это время и идет речь. «Во всей этой картине есть еще один важный момент. Несмотря на то, что трафик в сетях продолжает расти лавинообразно, доходы операторов во всем мире вышли на плато, то есть, практически стагнируют», – добавляет он.

С другой стороны, операторы владеют уникальными активами – данными. Они могут стать новым топливом для отрасли. Речь идет о том, чтобы использовать такие данные для продвинутой бизнес-аналитики, для таргетированных коммуникаций с клиентами.

В целом, если несколько абстрагироваться от технологий, то телекому предстоит пройти путь, в котором будут трансформированы еще и процессы, и культура. Как доказательство – «Казахтелеком» присматривается к т.н. «плоской» структуре, в которой активно будут использоваться методы Agile и Scrum, культура «внутренних стартапов». Отсюда можно черпать стабильный приток инноваций.

Вместе с тем спикер отмечает, что на подходе ряд технологий, которые фактически будут несостоятельны без 5G – те же самоуправляемые транспортные средства. Также спикер согласен с экспертами, что сеть нужно строить в рамках консорциумов.

Судьба телекома

Хотим мы этого или нет, но следует признать, что сценариев будущего телекома без 5G просто не существует. Это и риски, так как в этом переходе на следующий уровень выживут не многие, но благо в том, что останутся сильнейшие.

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