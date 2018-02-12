Новая неделя. Чего ждать от валютного рынка

На прошлой неделе гривна активно укреплялась. Только за период с 5 по 9 февраля доллар подешевел на межбанке на 83 копейки — с 27,845/27,875 до 27,01/27,04 гривен, а евро — на 1,48 гривен: с 34,6391/34,6737 гривен до 33,1628/33,1970.

Но произошло это отнюдь не из-за успехов нашей экономики. Причиной подорожания гривны стало банальное желание нерезидентов заработать на долгах Украины. Свою лепту внесли и два удачно подоспевших рекордных обвала фондовых рынков в США, которые затем перекинулись на другие финансовые и валютные площадки мира. Благодаря мировому валютному цунами евровалюта с уровня около 1,2520 доллара 2 февраля упала до 1,2260 к вечеру прошлой пятницы. Ралли по паре евро/доллар в сочетании с падением доллара на украинском межбанке и привело к существенному проседанию евровалюты на нашем рынке.

Что касается нерезидентов, то они очень активно вкладывались в рисковые, но супердоходные по европейским и американским меркам краткосрочные украинские ОВГЗ, которые размещало наше Министерство финансов.

По данным этого ведомства, на 9 февраля нерезиденты увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ на 3,7 млрд грн – до 12, 056 млрд грн. Поскольку для их покупки иностранцам требовалась гривна, они активно «залили» межбанк валютой. Это в результате спровоцировало обвал котировок доллара на торгах. Львиную долю продаваемой валюты выкупил Нацбанк через различные виды интервенций ( более публичную- аукцион, и более закрытую — «запросы лучшего курса»). Часть валюты купили другие иностранцы — те, чьи «дочки» репатриировали в этот период дивиденды по графику, согласованному с НБУ. Не растерялись и крупные импортеры энергоносителей, активно скупавшие подешевевшие доллар и евро в этот период.

Эти три группы покупателей — НБУ, импортеры энергоносителей и «дочки» иностранцев — и обеспечили рекорд этого года по объемам операций и активности на межбанке. 7 февраля было зафиксировано 972 сделки на сумму $870,36 млн. Причем, по нашим данным, Нацбанк за прошедшую неделю суммарно выкупил с рынка не менее $262 млн.

Курсовые игры прошлой недели еще раз показали, насколько наш валютный рынок уязвим для внешних раздражителей, а также полностью зависим от действий и курсовых интересов небольшого числа крупных игроков. Котировки обвалились на 83 копейки на долларе всего за 5 рабочих дней. И это при том, что Нацбанк активно выкупал излишек доллара с рынка и не дал просесть курсу ниже 27 гривен. Все это говорит о том, что Украина представляет интерес как для валютных, так и для фондовых мировых спекулянтов. А это чрезвычайно опасно.

Об этом стоит помнить нашим чиновникам при размещении, а затем и погашении долговых обязательств страны. Вливание в наш рынок мизерной, по меркам мировых финансовых спекулянтов, суммы около $136 млн (эквивалент роста нерезидентского портфеля ОВГЗ на 3,7 млрд гривен по среднему курсу 27,12 гривен, по которому выкупались максимальные объемы на аукционах 7-го числа) привело к укреплению гривны более, чем на 80 копеек на долларе. Какой же масштабный курсовой «футбол» может произойти, если спекулянты решат «покачать гривну» в более серьезных масштабах — $0,5-1 млрд и более. А такие суммы абсолютно рабочие для спекулянтов мирового уровня. Тем более, в период предстоящих с 2018 по 2020 год пиковых выплат Украины по внешним долгам.

Мы все больше открыты для внешних валютных потрясений, которые при неблагоприятном развитии событий могут фактически закрыть внешние рынки капитала для развивающихся стран формата Украины. Мы все больше попадаем в зависимость от «спекулятивных и горячих» денег. А таким игрокам абсолютно все равно куда вкладываться, лишь бы доходность была высокой.

Когда будет подходить срок уплаты по долгам, страна может оказаться в опасной ситуации. Есть вероятность, что нам придется «соревноваться» по доходности по новым заимствованиям. Спекулянты будут этим пользоваться и шантажировать государство возможностью быстрого вывода своих денег в случае непривлекательных (с их точки зрения) условий. Это будет все больше загонять Украину в долговую кабалу.

Единственным выходом из этого порочного круга может быть проведение реальных экономических реформ и политическая воля руководства страны к активному выходу из долговой зависимости. Причем без оглядки на персоналии и близость к верхушке.

Что будет влиять на курс в ближайшие дни

1) Приближение дней квартальных и месячных бюджетных платежей, ликвидность в банковской системе, календарный фактор и предстоящий выходной в США. К концу этой недели и в начале следующей — клиентам предстоят значительные гривневые траты по месячным и квартальным налоговым обязательствам. Это будет работать в пользу гривны и даст шанс Нацбанку продолжить выкупать излишек доллара в ЗВР.

Низкий уровень ликвидности в банковской системе ( на утро прошлой пятницы всего 35,9 млрд гривен) не даст особо «разгуляться» спекулянтам. Это также станет стабилизирующим фактором для межбанка.

Кроме этого, 19 февраля (следующий понедельник) в США выходной — День рождения Дж. Вашингтона и американские банки работать не будут. Это заставит наш межбанк заключать по доллару сделки на условиях ТОМ (расчеты гривной — этим днем, поставка валюты -следующим), что не всегда удобно клиентам. В Украине же как раз наступает пик бюджетных расчетов и поэтому, чтобы не рисковать, компании постараются пораньше завести и продать валюту.

Значительная часть крупных экспортеров сделает так в эту пятницу — т.е.16 числа. В результате предложение валюты на рынке увеличится и сыграет на пользу гривне. Но эта же причина создаст затем и диспропорцию между спросом и предложением в следующий вторник — 20-го февраля;

2) Ведение хозяйственной деятельности клиентов и выплаты авансов персоналу. Крупных выплат возмещений НДС или больших вливаний со стороны бюджетных организаций по расчетам с контрагентами (как обычно бывает к концу отчетных периодов) пока не предвидится. А это значит, что крупные клиенты будут весьма ограничены в гривневых ресурсах, что заставит их активно выходить на валютный рынок. Тем более, что на этой неделе наступают выплаты авансов по зарплате персоналу, что также требует наличия гривны на счетах компаний. Все это снизит объемы ликвидности в банковской системе и ослабит давление на курс.

3) Разрыв котировок межбанка и наличного курса. Действия нерезидентов и рынок долговых обязательств государства. В настоящее время большого разрыва между курсами наличного и безналичного валютного рынка не наблюдается, что не провоцирует спекулятивных переливов между ними. Спрос на валюту ограничен платежеспособностью граждан.

Если не будет форс-мажорных событий в Украине или мире, угрозы для гривны с этой стороны мы также не видим.

Значительного притока валюты со стороны нерезидентов мы также не ожидаем. Министерство финансов, похоже, закрыло основные потребности в привлечении гривны на ближайшее время и вряд ли будет внепланово выходит на рынок с большим предложением ОВГЗ. А, значит, нерезидентам остается только выкуп этих ценных бумаг на вторичке, где пока нет больших разовых объемов. Поэтому оснований для массированного залива рынка долларом не наблюдается.

Скорее всего, на этой неделе нас ожидает позиционная внутренняя борьба ситуативных курсовых интересов крупных игроков межбанка без особых вмешательств внешних игроков.

Прогноз объемов операций и активности валютного межбанка на эту неделю:

12 -14 февраля (понедельник-среда). Тренд по курсу на межбанке сформируют ситуативные интересы крупных игроков и действия самого НБУ. Объемы операций составят до $360-400 млн при заключении до 520-590 сделок. Основные факторы будут работать в пользу гривны и мы не исключаем выхода Нацбанка в формате «запросов лучшего курса» для избранной двадцатки банков;

15 и 16 февраля ( четверг-пятница). «Минфин» ожидает роста объемов операций перед наступлением дней бюджетных платежей, а также увеличение активности клиентов по долларовым расчетам с целью успеть их провести не позднее пятницы — т.е. до следующего понедельника, который будет выходным в США.

Это приведет к постепенному росту объемов операций в эти дни до $430-470 млн при заключении до 600-670 сделок. Тренд по курсу на межбанке по-прежнему будут формировать ситуативные интересы крупных игроков и действия самого Нацбанка, но давление на гривну постепенно снизится.

НБУ будет продолжать пытаться увеличивать объемы ЗВР за счет выкупа доллара на межбанке, что не даст гривне сильно укрепляться. Учитывая уход нерезидентов, особого излишка валюты на межбанке мы также не предполагаем. Скорее всего, регулятор сможет выкупить с рынка не более $40-80 млн за неделю в формате «запросов лучшего курса»;

На наличном валютном рынке на эту неделю «Минфин» прогнозирует курс доллара в пределах коридора 26,90-27,35 гривен. Спред по доллару в банках будет в пределах 25-35 копеек, в обменках финкомпаний — до 15-20 копеек.

На межбанке. Главными игроками на межбанке будут крупные банки и сам НБУ, которые и будут формировать тренд по курсу. Спекулянты будут работать в формате «в две стороны».

Главным катализатором «нервотрепки» для гривны в этот период могут быть негативные политические или экономические новости. Еще один фактор риска — юридические угрозы. Например, если в судебных тяжбах против Украины в Стокгольмском арбитраже миноритарии ПАО «Укрнафты», требующие до $5 млрд от государства, одержат победу. Сроки этого судебного разбирательства заканчиваются в третьей декаде февраля. Любые негативные вести с юридических полей будут очень болезненно восприняты рынком, в первую очередь, теми же нерезидентами. Если же негатива не будет, то котировки межбанка на этой неделе будут находиться в пределах коридора в 26,90-27,20 гривен.

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