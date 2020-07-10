Новая модель экономики и геополити­ческий баланс: как изменится Украина после коронавируса (Апостроф, Украина) | Экономика | ИноСМИ

Согласно данным макроэкономического прогноза правительства, в 2020 году ВВП Украины упадет на 4,8 процента (хотя ранее напротив ожидался рост на 3,7%), а безработица составит 9,4 процента. МВФ рисует для Украины еще менее оптимистичные перспективы: 8,2 процента падение ВВП и более 12 процентов безработицы.

«Прогноз МВФ более близок к реальности, — поясняет глава правления Института общественно-экономических исследований Анатолий Максюта. — Кроме того, вызывает особую обеспокоенность падение промышленности, которое началось еще в прошлом году, а в этом году продолжилось. Пандемия только усилила этот процесс, ведь предприятия останавливались, люди не ходили на работу. Можем констатировать, что экспортно-сырьевая модель экономики не выдерживает стресс-тестов. Да, падает и Европа и весь мир, но Украина еще не восстановилась после кризиса 2014 года. Постепенно наша экономика сжимается и примитивизируется: вместо производства сложных товаров, мы переходим на схему производства и экспорта сырья. Мы не видим перспективы в такой модели».

По словам эксперта, спасательным кругом для украинской экономики мог бы стать радикальный пересмотр отечественных экономических моделей, с прицелом на поддержку национального производителя и сокращением зависимости от импорта.

«Должен быть экономический курс, который был бы акцентирован на создании добавочной стоимости на Украине, перенос производств на Украину, а не экспорт рабочей силы за пределы страны, — заверил Максюта. — Правительство должно было бы работать над динамической моделью с упором на перерабатывающую промышленность и развитии малого и среднего бизнеса, который более гибкий и мог бы взять на себя часть инновационных решений в этой новой модели. Что касается крупных предприятий, то государство должно было бы поддержать те крупные предприятия, которые могли бы стать международными корпорациями и даже монополистами на международных рынках».

Впрочем, стратегические решения на экономическом поле сперва должен принять кабинет министров, а пока, правительство даже не может написать адекватную программу действий, которую бы одобрили в парламенте.

Внешняя политика

Пандемия коронавируса повлияла и на глобальные политические процессы. Обострилась конфронтация США и Китая, усилилась напряженность между США и ЕС, Евросоюзом и Россией.

«Мир стал многополярным. Если раньше и был спор, то сегодня уже ни в США, ни в ЕС никто этого не отрицает. Да, США и в дальнейшем будет самым сильным государством в мире, но гегемонии США уже не будет в мире», — отметил чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый. В этой ситуации Украине так или иначе придется балансировать в четырехугольнике ЕС, Китай, США и РФ.

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«А за последние годы мы фактически ушли от какого-либо баланса, подчинив свою политику исключительно стратегическим интересам США и экономическим стратегическим интересам ЕС. США — наш главный стратегический партнер, это никто не ставит под сомнение, но во взаимоотношениях с любым партнером в посткоронавирусном мире, в основе должны лежать национальные интересы Украины. Covid-19 засвидетельствовал, что в основе международной жизни лежат национальные интересы, а не ценности. Даже страны-члены ЕС на первое место поставили свои национальные интересы. В этом контексте Украине нужна новая стратегия национальной безопасности, и новая концепция внешней политики», — резюмировал Чалый.

Внутренняя политика

Вместе с тем, по словам, доктора политических наук, эксперта МЦПИ Игоря Петренко, в трансформации нуждается и внутренняя политика страны, ведь пандемия коронавируса актуализировала системные проблемы страны, которые копились все годы независимости: медицинскую реформу, разрушенную систему противоэпидемиологической защиты.

«Также большая проблема во взаимоотношения центра и регионов, которая даже вылилась в открытое противостояние мэров отдельных городов с главой государства, — констатировал Петренко. — Наблюдаем и плохую коммуникацию руководителей ОГА с мэрами: руководители ОГА докладывают президенту и кабинету министров, что у них все хорошо, хватает тех же средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ, а потом выходят мэры и говорят, что ничего не хорошо».

По мнению Игоря Петренко, противостояние регионов и центра могла бы нивелировать возрастающая роль гражданского общества. «Это можно изменить, когда будет сращиваться гражданское общество и будет образована, так называемая, контрэлита демократического толка, готовая работать по новым правилам, а не шантажировать центральную власть», — отметил эксперт МЦПИ.

Кроме того, особую роль в формировании новой политической действительности должен сыграть офис президента. «Это должен быть интеллектуальный центр, который бы привлекал экспертное сообщество для анализа ситуации, разработки рекомендаций, чтобы передавать их на уровень правительства и парламента», — резюмировал Петренко.

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