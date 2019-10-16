Новая компьютерная техника — для повышения цифровой грамотности населения

Вологда, 16 Октября. /Cod35.ru/

С 1 января 2019 года вологжане получили возможность повышать цифровые компетенции в рамках регионального проекта «Цифровой гражданин Вологодской области». Этот проект стал преемником своего «электронного» аналога и направлен на формирование у вологжан, в том числе жителей сельских поселений, навыков в области цифровых компетенций, цифровой безопасности, цифрового потребления.

С 1 октября 2019 года подготовку слушателей по направлениям цифровой грамотности начали 53 из 61 Центра общественного доступа к электронным услугам и сервисам (ЦОД), которые размещены на базе муниципальных учреждений области, и представляют собой компьютерные миниклассы. Для проведения курсовой подготовки в «цифровом» формате все 53 ЦОД переоборудованы и укомплектованы новой компьютерной техникой: ноутбуками, многофункциональными устройствами, маршрутизаторами, сетевыми фильтрами. Новое оборудование поступит в муниципальные учреждения, работающие в проекте, прежде всего в сельских поселениях. Это позволит качественно проводить цифровую подготовку населения в вологодской глубинке, привлекать новых слушателей.

Также для слушателей «цифровых» курсов и тьюторов проекта изданы учебные пособия «Цифровой гражданин Вологодской области». Новые учебники позволяют проводить обучение в зависимости от уровня имеющихся знаний и навыков работы на компьютере или гаджете как для начинающих пользователей, так и для продолжающих обучение или совершенствующихся. Обучение проходит по 3 направлениям: основы компьютерной грамотности, ресурсы информационного общества и электронного государства, электронная коммерция и информационная безопасность.

Напоминаем, что записаться на курсовую подготовку можно, позвонив по телефону в один из Центров общественного доступа или уточнить информацию в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Цифровой гражданин Вологодской области» http://vk.com/elgrvo. Карта ЦОД со всеми контактными данными размещена на сайте «Информационные технологии в Вологодской области» в разделе «ИТ-образование» http://ikt-35.ru/it-obrazovanie/karta-tsentrov-obshhestvennogo-dostupa/

Приглашаем вологжан пройти бесплатные курсы повышения цифровой грамотности по программе «Цифровой гражданин Вологодской области»!





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