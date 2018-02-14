Новак: рост мирового спроса "заставит потрудиться" всех производителей нефти

ЭР-РИЯД, 14 февраля. /ТАСС/. Рост мирового спроса на нефть заставит производителей реагировать, сказал министр энергетики России Александр Новак на пресс-конференции в Эр-Рияде, где проходит симпозиум МЭА — МЭФ — ОПЕК.
«Растущий спрос на нефть заставит потрудиться всех производителей», — сказал он в ответ на вопрос ТАСС о том, смогут ли США вытеснить РФ с рынков сбыта, как это прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).
13 февраля МЭА сообщило, что США за счет роста сланцевой добычи могут обогнать ближайших конкурентов — Россию и Саудовскую Аравию — и к концу 2018 года стать лидером среди производителей нефти.
По оценке МЭА, всего за три месяца — с ноября по январь — добыча нефти в США выросла на «колоссальные 846 тыс. баррелей». Управление по энергетической информации (EIA) vинэнерго США сообщало, что в январе общая добыча нефти в США побила рекорд 1970-х годов, превысив отметку 10,2 млн баррелей в сутки
Минэнерго США ранее повысило прогноз по суточной добыче сланца в стране на 2018 год до 10,6 млн баррелей против 9,3 млн баррелей годом ранее, а в 2019 году добыча вырастет до 11,2 млн баррелей в сутки.
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