Новак дал прогноз по развитию мирового рынка газа

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Потребление газа в мире к 2030 году вырастет на 15% к уровню 2019 года и составит 4,55 триллиона кубометров, при этом около 70% этого прироста спроса придется на страны АТР и Северную Америку, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе онлайн-мероприятия Форума-стран экспортеров газа, посвященного презентации прогноза по рынку газа до 2050 года (Global Gas Outlook 2050, GGO).

Россия планирует развивать внутренний рынок СПГ

«Газ — наиболее перспективное и экологически чистое из всех ископаемых видов топлива. Ожидается, что в течение следующего десятилетия мировое потребление природного газа увеличится на 15% к уровню 2019 года и составит более 4,55 триллиона кубометров к 2030 года. Около 70% этого прироста спроса будет приходиться на страны АТР и Северную Америку», — сказал Новак.

По его словам, страны Юго-Восточной Азии, Китай и Индия обеспечат более 40% дополнительных объемов мирового потребления ввиду усиления экологической повестки и продолжающегося перехода с угля на газ в электрогенерации, промышленности и бытовом секторе, а также расширение использования газа в качестве газомоторного топлива. При этом по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса снижение объема потребления газа оценивается в 3,5% относительно уровня 2019 года.

«Если отдельно остановиться на горизонте 2050 года, мировая экономика будет нуждаться в 18,19 миллиарда тонн нефтяного эквивалента первичной энергии. Доля природного газа в мировом энергобалансе может вырасти до 28% к 2050 году (23% в 2019 году). Также ожидается, что доля СПГ на рынке к 2050 году увеличится, как минимум, вдвое», — заключил Новак.

Вице-премьер также напомнил, что запасы газа в России — одни из самых значительных в мире. Помимо полного снабжения внутреннего рынка газа, страна обладает широкой трубопроводной инфраструктурой для его транспортировки на экспорт как в западном, так и восточном направлениях. «Из года в год Россия остается надежным партнером в любой ситуации», — подчеркнул он.





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