«Нова пошта»: новый закон «О почтовой связи» сделает «Укрпошту» монополистом. Национальный оператор считает иначе

Министерство инфраструктуры Украины хочет внести изменения в закон Украины «О почтовой связи». На днях текст проекта был опубликован на сайте ведомства для общественного обсуждения, после чего был подвергнут резкой критике со стороны сооснователей «Новой пошты». И небезосновательно.

Если коротко, государство хочет жестко регулировать рынок почтово-логистических услуг, что само по себе уже звучит не очень. Говоря конкретнее, предлагается отнести все самые популярные услуги – письма, бандероли (до 2 кг) и посылки (до 10 кг) – к универсальным почтовым услугам, а заодно утвердить порядок назначения избранных операторов почтовой связи, которые будут оказывать универсальные услуги. Да, тарифы на эти самые универсальные услуги будут устанавливаться национальным регулятором – в данном случае НКРСИ.

В тексте проекта прямо сказано:

«Для забезпечення надання універсальних послуг поштового зв’язку по всій території України або на окремих її адміністративно-територіальних одиницях призначається один чи декілька операторів поштового зв’язку».

Но каким образом будет проходить этот отбор – не уточняется.

Также в проекте говорится об обязательстве назначенных операторов вести раздельный учет доходов и расходов, а именно за каждой универсальной услугой почтовой связи и отдельно по другим услугами почтовой связи, а также ежегодно проводить аудит результатов раздельного учета доходов и расходов.

В «Новой поште» утверждают, что в текущем виде законопроект устанавливает монополию «Укрпошты» на рынок электронной коммерции в целом и на услуги по пересылке отправлений весом до 2 кг и посылок весом до 10 кг в частности.

«Если другим логистическим компаниям останутся только посылки без объявленной стоимости весом более 10 кг, то они не будут иметь шансов выдержать конкуренцию с национальным монополистом», – пишет сооснователь «Новой Пошты» Вячеслав Климов в своей колонке на «Экономической правде».

Например, если у НП посылок до 10 кг больше половины, то «Мист Экспресс» специализируется на адресной доставке небольших отправлений. Содержать штат сотрудников, автопарк и разветвленную систему отделений будет просто невыгодно.

«Нельзя допустить, чтобы законопроект был принят в текущей редакции, ибо это просто рейдерство – увидели развитую индустрию и решили забрать ее под контроль», – отметил Вячеслав Климов

В «Укрпоште» же уверяют, что никаких преференций для нее законопроект не создает, а стать «национальным» оператором и предоставлять универсальные услуги может любой оператор рынка почтово-логистических услуг.

«Законопроект направлен на защиту прав потребителей и не повлияет на рынок электронной коммерции. Он должен соответствовать нормам честной конкуренции и способствовать нормальному развитию рынка почтово-логистических услуг», – отмечают в «Укрпоште».

Гендиректор «Укрпошты» Игорь Смелянский отметил, что все эти годы только его компания подчинялась закону о почтовой связи.

«Считается, что универсальные услуги, а именно гарантия низких цен на регулируемые письма и посылки защищает наиболее незащищенные слои населения. Регулируются ли другие компании этими тарифами? Нет. На сегодня никто, кроме нас, под тарифы не попадает – все ставят, как хотят», – отметил Смелянский.

Он также отметил, что в отличие от частных операторов «Укрпошта» подчиняется актам Всемирного почтового союза со всеми его ограничениями.

«И если в других странах действительно работает монополия национального почтового оператора на такие услуги (чтобы частично покрыть убытки от их предоставления), то у нас нет. У нас можно назвать письмо или конверт экспресс-отправлением и спокойно их давать, как посылки, бандероли и т.д.», – подытожил глава «Укрпошты».

Источник: Минфин, «ЭП» и AIN

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