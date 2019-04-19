Нотр-Дам, санкции и задержание Хотина. «Прайм» выбрал главные события недели | Экономика

ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании. Ущерб от пожара пока не оценен, но уже начали собирать пожертвования на его восстановление. По данным французских СМИ, их сумма достигла 1 млрд евро.

Эксперты сошлись во мнении, что Нотр-Дам, скорее всего, не был застрахован. Как правило, такие объекты никто не страхует, они находятся на балансе государства, которое, в случае необходимости, берет на себя все риски. Максимум, могли быть застрахованы ремонтные работы, которые на момент пожара велись в соборе, то есть, ответственность поставщика услуг. Но если это и было, то на незначительные суммы, исходя из стоимости работ. Что касается страхования объектов искусства и реликвий, то оценка их стоимости – дело крайне затруднительное. Этим занимаются профессионалы, которые учитывают массу сопутствующих факторов. На это обычно уходит достаточно много времени.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ САНКЦИИ

Последний «подарок» Порошенко. РФ ввела новые санкции против Украины

Россия объявила ответные меры на расширение списка запрещенных для импорта на Украину российских товаров. В частности, с 1 июня РФ будет вывозить туда уголь и часть нефтепродуктов только по отдельным разрешениям МЭР. Экспорт нефти и ряда нефтепродуктов запрещен полностью. Москва также расширила запрет на ввоз в Россию украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки. Под полный запрет попали поставки ряда видов бумаги и картона, одежды и обуви, трубной продукции. В части продукции машиностроения запрет введен в отношении трубоукладчиков грузоподъемностью менее 90 тонн, а также ряда гусеничных бульдозеров и погрузчиков.

Украина – далеко не основной торговый партнер России. Ее доля в российском внешнеторговом товарообороте чуть выше 2%. Из России она получает нефтепродукты, уголь, минудобрения и другую химическую продукцию. В свою очередь, с Украины в РФ поставляется металлургическая и машиностроительная продукция. По мнению экспертов, наиболее чувствительными для украинской стороны будут санкции в отношении поставок энергоносителей. Почти половина экспорта приходится на топливо и нефтепродукты, а от российского угля Украина зависит на 70%. Если эти поставки перекрыть, энергоносители придется закупать в обход по завышенной цене. Ущерб может составить сотни миллионов долларов.

МОСБИРЖА: СМЕНА РУКОВОДСТВА

Во вторник Московская биржа сообщила, что председатель правления торговой площадки Александр Афанасьев покинет пост с 15 мая текущего года в связи с досрочным выполнением задач. Эта новость стала новостью для рынка – никто не ожидал, что Афанасьев, занимающий должность с лета 2012 года, уйдет именно сейчас. По информации Мосбиржи, наблюдательный совет рекомендовал назначить на должность председателя правления члена совета Юрия Денисова и направить его кандидатуру на согласование в ЦБ. Банк России в свою очередь сообщил, что поддерживает кандидатуру Денисова.

Эксперты также оценили ее позитивно, отметив, что Денисов — сильный и талантливый финансист с огромным опытом работы в крупных российских банках. Он профессионально разбирается в вопросах риск-менеджмента, управления ликвидностью, торговых операциях. По их мнению, при новом руководителе биржа сохранит преемственность в реализации своей стратегии и по-прежнему будет успешной. Тем не менее, на него ляжет ряд важных задач на перспективу, наиболее актуальная из которых — формирование значимого для всего постсоветского пространства финансового центра, тем более, здесь есть риск роста конкуренции с Казахстаном и Белоруссией.

Эксперты позитивно оценили Денисова в качестве кандидата на пост главы Мосбиржи

СУДЕБНЫЕ ПОБЕДЫ «УКРНАФТЫ»

Украинская компания «Укрнафты» заявила, что постоянный третейский суд в Гааге принял решение взыскать с России 44,4 млн долларов компенсации за утрату имущества компании в Крыму после его воссоединения с РФ. Также суд постановил взыскать с РФ проценты в размере 5,5 млн долларов и арбитражные расходы в размере 3,5 млн долларов. Кроме иска «Укрнафты» к РФ, Гаагский арбитраж признал свою юрисдикцию по аналогичному иску к России, поданному рядом украинских компаний. Они заявляют, что РФ якобы нарушила свои обязательства, вытекающие из российско-украинского договора, путем принятия с начала апреля 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в АЗС, расположенные в Крыму, и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций.

Россия не участвовала в рассмотрении иска «Укрнафты» и не признает законность решения Гаагского суда в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска, сообщили в Минюсте. Также в министерстве отметили, что российская сторона пока не получила по официальным дипломатическим каналам решение по иску «Укрнафты», но планирует его оспаривать и «использовать для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии». Данное решение не влечет за собой никаких последствий и не будет исполняться, отмечают юристы.

МЕДВЕДЕВ ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ГОСДУМОЙ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в среду представил отчет о работе правительства за 2018 год. Общение премьера с депутатами длилось почти четыре часа, за это время он рассказал об итогах года и задачах на ближайшую перспективу, а также ответил на вопросы и предложения парламентариев. Депутатов интересовал широкий спектр вопросов — поддержка материнства и детства, цены на вывоз мусора, принципы ОМС, производство сельхозтехники, борьба с коррупцией. Звучали вопросы по банковской сфере, по проблемам культуры, по региональным темам.

По словам премьера, одной из ключевых задач властей является борьба с бедностью – в этом плане он остановился на поддержке семей с детьми, пообещав ускорить принятие закона о выплате многодетным семьям 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Он заверил, что власти продолжат реализацию мер по решению жилищной проблемы. Говоря о ситуации в экономике, Медведев заявил, что в ближайшие 6 лет власти не планируют увеличение налоговой нагрузки и будут делать все возможное для декриминализации экономических преступлений. Он также высказал идею совмещения полисов ОСАГО и каско, которую уже поддержал Минфин.

ЗАДЕРЖАНИЕ ХОТИНА

Основной владелец банка «Югра», лишенного лицензии и признанного банкротом, Алексей Хотин в пятницу задержан по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 млрд рублей. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. Хотину может грозить до 10 лет лишения свободы.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на год. На момент отзыва у «Югры» лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка. Последняя оценка ЦБ по «дыре» в капитале «Югры» была обнародована в октябре — 160,9 миллиарда рублей, регулятор неоднократно ее повышал. По информации ЦБ, банк выдал не менее 200 млрд рублей кредитов компаниям, объем реального бизнеса которых не соответствовал величине займов, а те направляли полученные средства на связанные с Хотиным бизнес-проекты. Посторонние компании и физических лиц «Югра» в значимых объемах не кредитовала, заявлял регулятор.

ТУРКМЕНСКИЙ ГАЗ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Политика важнее экономики. Туркменский газ вновь пошел в Россию

Во вторник «Газпром» подтвердил сделанные накануне сообщения ряда СМИ о том, что после трехлетнего перерыва возобновлены закупки газа из Туркмении. Поставки возобновились после коммерческой паузы, которая была взята «Газпромом» в начале 2016 года. После этого шли переговоры по условиям поставок, и теперь они увенчались успехом. Как сообщается, «Газпром экспорт» заключил с «Туркменгазом» новый контракт на покупку газа, согласно которому планирует до 30 июня купить до 1,155 млрд кубометров. О цене поставок не сообщается, но, по мнению экспертов, она ниже среднерыночной и, возможно, завязана на стоимость поставок туркменского газа в Китай.

По мнению экспертов, решение о возобновлении поставок было принято, скорее всего, исходя из политических соображений. В Туркмении сейчас серьезные проблемы с доходами вплоть до дефицита продуктов для населения. Это происходит, в частности, из-за того, что китайцы не увеличивают объем закупок туркменского газа, поэтому стране приходится возвращать им кредиты деньгами. Это опустошает бюджет республики. Было принято решение помочь южному соседу, дабы не допустить дестабилизации в республике и проникновения туда нежелательных террористических элементов. Это грозило бы нестабильностью на южных границах РФ, полагают они.





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