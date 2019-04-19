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Нотр-Дам, санкции и задержание Хотина. «Прайм» выбрал главные события недели | Экономика

Экономика Украины 19 Апр 2019
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ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании. Ущерб от пожара пока не оценен, но уже начали собирать пожертвования на его восстановление. По данным французских СМИ, их сумма достигла 1 млрд евро.

Эксперты сошлись во мнении, что Нотр-Дам, скорее всего, не был застрахован. Как правило, такие объекты никто не страхует, они находятся на балансе государства, которое, в случае необходимости, берет на себя все риски. Максимум, могли быть застрахованы ремонтные работы, которые на момент пожара велись в соборе, то есть, ответственность поставщика услуг. Но если это и было, то на незначительные суммы, исходя из стоимости работ. Что касается страхования объектов искусства и реликвий, то оценка их стоимости – дело крайне затруднительное. Этим занимаются профессионалы, которые учитывают массу сопутствующих факторов. На это обычно уходит достаточно много времени.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ САНКЦИИ

Флаги РФ и Украины

Последний «подарок» Порошенко. РФ ввела новые санкции против Украины

Россия объявила ответные меры на расширение списка запрещенных для импорта на Украину российских товаров. В частности, с 1 июня РФ будет вывозить туда уголь и часть нефтепродуктов только по отдельным разрешениям МЭР. Экспорт нефти и ряда нефтепродуктов запрещен полностью. Москва также расширила запрет на ввоз в Россию украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки. Под полный запрет попали поставки ряда видов бумаги и картона, одежды и обуви, трубной продукции. В части продукции машиностроения запрет введен в отношении трубоукладчиков грузоподъемностью менее 90 тонн, а также ряда гусеничных бульдозеров и погрузчиков.

Украина – далеко не основной торговый партнер России. Ее доля в российском внешнеторговом товарообороте чуть выше 2%. Из России она получает нефтепродукты, уголь, минудобрения и другую химическую продукцию. В свою очередь, с Украины в РФ поставляется металлургическая и машиностроительная продукция. По мнению экспертов, наиболее чувствительными для украинской стороны будут санкции в отношении поставок энергоносителей. Почти половина экспорта приходится на топливо и нефтепродукты, а от российского угля Украина зависит на 70%. Если эти поставки перекрыть, энергоносители придется закупать в обход по завышенной цене. Ущерб может составить сотни миллионов долларов.

МОСБИРЖА: СМЕНА РУКОВОДСТВА

Во вторник Московская биржа сообщила, что председатель правления торговой площадки Александр Афанасьев покинет пост с 15 мая текущего года в связи с досрочным выполнением задач. Эта новость стала новостью для рынка – никто не ожидал, что Афанасьев, занимающий должность с лета 2012 года, уйдет именно сейчас. По информации Мосбиржи, наблюдательный совет рекомендовал назначить на должность председателя правления члена совета Юрия Денисова и направить его кандидатуру на согласование в ЦБ. Банк России в свою очередь сообщил, что поддерживает кандидатуру Денисова.

Эксперты также оценили ее позитивно, отметив, что Денисов — сильный и талантливый финансист с огромным опытом работы в крупных российских банках. Он профессионально разбирается в вопросах риск-менеджмента, управления ликвидностью, торговых операциях. По их мнению, при новом руководителе биржа сохранит преемственность в реализации своей стратегии и по-прежнему будет успешной. Тем не менее, на него ляжет ряд важных задач на перспективу, наиболее актуальная из которых — формирование значимого для всего постсоветского пространства финансового центра, тем более, здесь есть риск роста конкуренции с Казахстаном и Белоруссией.

Юрий Денисов, Мосбиржа

Эксперты позитивно оценили Денисова в качестве кандидата на пост главы Мосбиржи

СУДЕБНЫЕ ПОБЕДЫ «УКРНАФТЫ»

Украинская компания «Укрнафты» заявила, что постоянный третейский суд в Гааге принял решение взыскать с России 44,4 млн долларов компенсации за утрату имущества компании в Крыму после его воссоединения с РФ. Также суд постановил взыскать с РФ проценты в размере 5,5 млн долларов и арбитражные расходы в размере 3,5 млн долларов. Кроме иска «Укрнафты» к РФ, Гаагский арбитраж признал свою юрисдикцию по аналогичному иску к России, поданному рядом украинских компаний. Они заявляют, что РФ якобы нарушила свои обязательства, вытекающие из российско-украинского договора, путем принятия с начала апреля 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в АЗС, расположенные в Крыму, и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций.

Россия не участвовала в рассмотрении иска «Укрнафты» и не признает законность решения Гаагского суда в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска, сообщили в Минюсте. Также в министерстве отметили, что российская сторона пока не получила по официальным дипломатическим каналам решение по иску «Укрнафты», но планирует его оспаривать и «использовать для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии». Данное решение не влечет за собой никаких последствий и не будет исполняться, отмечают юристы.

МЕДВЕДЕВ ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ГОСДУМОЙ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в среду представил отчет о работе правительства за 2018 год. Общение премьера с депутатами длилось почти четыре часа, за это время он рассказал об итогах года и задачах на ближайшую перспективу, а также ответил на вопросы и предложения парламентариев. Депутатов интересовал широкий спектр вопросов — поддержка материнства и детства, цены на вывоз мусора, принципы ОМС, производство сельхозтехники, борьба с коррупцией. Звучали вопросы по банковской сфере, по проблемам культуры, по региональным темам.

По словам премьера, одной из ключевых задач властей является борьба с бедностью – в этом плане он остановился на поддержке семей с детьми, пообещав ускорить принятие закона о выплате многодетным семьям 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Он заверил, что власти продолжат реализацию мер по решению жилищной проблемы. Говоря о ситуации в экономике, Медведев заявил, что в ближайшие 6 лет власти не планируют увеличение налоговой нагрузки и будут делать все возможное для декриминализации экономических преступлений. Он также высказал идею совмещения полисов ОСАГО и каско, которую уже поддержал Минфин.

ЗАДЕРЖАНИЕ ХОТИНА

Основной владелец банка «Югра», лишенного лицензии и признанного банкротом, Алексей Хотин в пятницу задержан по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 млрд рублей. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. Хотину может грозить до 10 лет лишения свободы.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на год. На момент отзыва у «Югры» лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка. Последняя оценка ЦБ по «дыре» в капитале «Югры» была обнародована в октябре — 160,9 миллиарда рублей, регулятор неоднократно ее повышал. По информации ЦБ, банк выдал не менее 200 млрд рублей кредитов компаниям, объем реального бизнеса которых не соответствовал величине займов, а те направляли полученные средства на связанные с Хотиным бизнес-проекты. Посторонние компании и физических лиц «Югра» в значимых объемах не кредитовала, заявлял регулятор.

ТУРКМЕНСКИЙ ГАЗ ВОЗВРАЩАЕТСЯ Операторы насосной станции

Политика важнее экономики. Туркменский газ вновь пошел в Россию

Во вторник «Газпром» подтвердил сделанные накануне сообщения ряда СМИ о том, что после трехлетнего перерыва возобновлены закупки газа из Туркмении. Поставки возобновились после коммерческой паузы, которая была взята «Газпромом» в начале 2016 года. После этого шли переговоры по условиям поставок, и теперь они увенчались успехом. Как сообщается, «Газпром экспорт» заключил с «Туркменгазом» новый контракт на покупку газа, согласно которому планирует до 30 июня купить до 1,155 млрд кубометров. О цене поставок не сообщается, но, по мнению экспертов, она ниже среднерыночной и, возможно, завязана на стоимость поставок туркменского газа в Китай.

По мнению экспертов, решение о возобновлении поставок было принято, скорее всего, исходя из политических соображений. В Туркмении сейчас серьезные проблемы с доходами вплоть до дефицита продуктов для населения. Это происходит, в частности, из-за того, что китайцы не увеличивают объем закупок туркменского газа, поэтому стране приходится возвращать им кредиты деньгами. Это опустошает бюджет республики. Было принято решение помочь южному соседу, дабы не допустить дестабилизации в республике и проникновения туда нежелательных террористических элементов. Это грозило бы нестабильностью на южных границах РФ, полагают они.



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Гонтареву я считаю второй угрозой украинской экономике после российской агрессии / ГОРДОН →



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