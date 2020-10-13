Норвегия обвинила Россию в кибератаках на парламент страны

МИД Норвегии заявил, что Россия стояла за кибератакой на парламент страны в августе 2020 года. Данное утверждение сегодня, 13 октября, опубликовала пресс-служба министерства.

«На основании имеющейся у правительства информации мы полагаем, что за этой деятельностью стояла Россия, — заявила министр Ине Эриксен Серейде. — Это серьезное происшествие, которое ударяет по важнейшему демократическому институту страны».



Ине Эриксен Серейде. Иллюстрация: topwar.ru

Она добавила, что норвежские спецслужбы работают над ситуацией.

Как сообщало EADaily , 1 сентября парламент Норвегии объявил, что подвергся кибератаке, в результате чего неизвестные получили доступ к электронной почте ряда депутатов и сотрудников законодательного органа. По словам административного главы парламента Марианны Андреассен, был принят «ряд незамедлительных мер, чтобы остановить атаку». Позднее норвежская Полицейская служба безопасности (PST) сообщила, что будет выяснять, стоит ли за кибератакой, произошедшей 24 августа, «какое-либо государство».

Следует отметить, что русофобская истерия в ЕС продолжается, начиная с марта 2018 года, — старт антироссийской кампании положила Британия с помощью так называемого «дела Скрипалей». По мере присоединения к ней других стран ЕС поводы для обвинений России становились все надуманнее. Последним креативом в этом плане стало «дело Навального», по поводу которого в России уже сочиняют анекдоты. Однако населению ЕС подобные поводы вполне близки и понятны. Не исключение и маленькая Норвегия, о парламентских выборах в которой знали лишь единицы россиян.

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