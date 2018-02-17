Нормальный парламент давно отправил бы нынешнее правительство в отставку, — Вилкул

Александр Вилкул в эфире телеканала «112 Украина», 17.02.2018

Нормальный парламент давно отправил бы нынешнее правительство Украины в отставку. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал народный депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

Политик отметил, что изучил отчет правительства об экономической ситуации в Украине, и пришел к выводу, что сомневается в показателях, приведенных в нем, поскольку реальная картина повседневной жизни граждан резко отличается от заявленной.

Кроме того, Вилкул сообщил, что обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с призывом отчитаться о проделанной работе, а также сообщить планы на будущее по удержанию ситуации в экономике в ближайшие полгода. Также политик потребовал раскрыть суть переговоров правительства с Международным валютным фондом.

«Чем быстрее сменится власть, чем быстрее будут досрочные выборы, причем всех, тем лучше для нашей страны. Никто уже ничего хорошего не ждет от нынешнего правительства. Был бы сейчас нормальный парламент – он давно отправил бы правительство в отставку», — уверен политик.

При этом Вилкул отметил, что если Украина займет лидерские позиции в решении своих экономических проблем, внешние угрозы не будут ей страшны. «Если мы будем слабыми, и вечно бегать и выбирать, чьей колонией быть, то тогда все будут этим пользоваться. Или вы всерьез считаете, что Украина сегодня не является полуколониальной страной. У нас сегодня внешнее управление», — уверен он.

Напомним, в Кабмине обещают отчитаться перед парламентариями в любой момент, когда этот вопрос внесут в повестку дня.

Как известно, Верховная Рада проголосовала за назначение правительства во главе с Владимиром Гройсманом 14 апреля 2016 года. Гройсман является самым молодым премьером в истории независимой Украины.

Таким образом, еще в апреле 2017 года правительство потеряло иммунитет и должно было отчитаться о своей работе, однако этого до сих пор не произошло.

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