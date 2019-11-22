НОК Украины назвал победителей конкурса спортивной фотографии

В Олимпийском доме подвели итоги Всеукраинского конкурса спортивной фотографии, который ежегодно проводится Национальным олимпийским комитетом Украины.

Жюри, в состав которого вошли именитые фотожурналисты, известные олимпийцы и специалисты, выбрало лучшие фотографии в трех категориях: среди профессионалов, любителей и детей до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Категория “Фотографы-профессионалы”

1. Дмитрий Скубицкий (Днепропетровская обл.)

2. Олег Дубина (Полтавская обл.)

3. Сергей Гомон (Винницкая обл.)

Категория “Фотографы-любители”

1. Анастасия Дмитренко (Львовская обл.)

2. Виктор Флентин (Хмельницкая обл.)

3. Елизавета Николаенко (Донецкая обл.)

Категория “Дети до 16 лет”

1. Никита Игнатов (Черниговская обл)

2. Екатерина Волощук (Черновицкая обл.)

3. Марко Зайчук (Ивано-Франковская обл.)

НОК Украины назвал победителей конкурса спортивной фотографии / Фото: НОК Украины

Всего на конкурс поступило около 300 фоторабот из разных уголков Украины, которые отражали различные события из спортивной жизни.

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Официальное награждение лауреатов фотоконкурса состоится в феврале 2020 года.

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