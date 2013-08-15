Ночью горел рынок Оболонь. Торговцы считают, что это поджог

В среду вечером в 22.20 в Оболонском районе Киева по улице Героев Днепра, 41 возник пожар на рынке «Оболонь».

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, горела крыша центрального павильона, передает УНИАН.

Площадь пожара составила около 600 кв. г.

В 0.22 17 пожарно-спасательными отделениями Главного управления ДСНС в г. Киеве пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.



По свидетельствам очевидцев, от огня взрывались баллоны с газом, сообщает ТСН.

Возле рынка собрались возмущенные торговцы. Они уверены, что рынок загорелся из-за поджога. Охрана не пускала людей в середину.

Большой пожар на рынке возле метро «Героев Днепра» был почти ликвидирован около часу ночи.

По словам очевидцев, охраннике рынка сперва повели себя неадекватно. Они запрещали помогать им в ликвидации огня и медлили с обращением к пожарникам.

Когда наконец спасатели прибыли на место, они столкнулись с другой, довольно типичной для отечественных рынков проблемой – отсутствием возможности проехать ближе к охваченному огнем объекта. Все пути были перекрыты киосками и магазинами.

Пожарникам пришлось перекидывать рукава для подачи воды через крыши таких сооружений.

Источник: Украинская правда