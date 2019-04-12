Нищих украинцев Венская опера совсем не волнует — News Front — новости Донбасса, России, Крыма и Мира в целом!

Несмотря на то, что безвизовый режим можно записать в актив действующему президенту Украины Петру Порошенко, это нельзя считать достижением, так как украинцы не могут себе позволить им воспользоваться.

Об этом в личном профиле в Facebook пишет блогер Глеб Ляшенко.

«На самом деле отмена виз с Евросоюзом – сомнительная радость для человека, который в месяц зарабатывает 6000 гривен. Есть безвиз, нет безвиза – ему без разницы. Если хватает только на еду и оплату коммунальных услуг, вряд ли получится выпить кофе в Братиславе и посетить Венскую оперу», — отметил Ляшенко.

Вместе с тем он отметил, что украинские политики, которые придут на смену уходящему режиму, должны думать не о Венской опере, а о том, как существенно улучшить благосостояние людей.

«Как верно говорит Рабинович, безвизовый режим с ЕС наши люди почувствуют тогда, когда в Украине начнётся рост экономики. Если экономика Украины расти не будет, о безвизе через пару лет вообще забудут. Нищих людей Венская опера совсем не волнует», — констатировал Ляшенко.

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