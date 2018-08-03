Нищие заробитчане разорили режим Порошенко

Нынешняя волна финансового кризиса на Украине и отсутствие денег в Госказначействе — это следствие того, что выезжающие заграницу украинские гастарбайтеры перестали в прежних объемах присылать на родину деньги. Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев.

По словам эксперта, переводы из-за рубежа являются одним из средств управления украинской экономикой.

«Пока наиболее эффективное средство управления экономикой — стимулировать отток рабочих рук за границу, которые потом присылают деньги сюда. В последнее время людей уезжает все больше, а переводов все меньше. Это значит, что они там остаются, многие люди, и семьи туда перевозят. Выезжает больше, а назад сюда меньше присылают. Вот отсюда тупик экономической политики», — уверен Карасев.

«Можно спорить и даже ругаться, но сейчас экспорт рабочей силы стал главным источником получения валюты в Украине. И этот фактор будет еще усиливаться в ближайшие десятилетия… Поймите, если бы не было денег гастарбайтеров, то курс доллара в Украине был бы давно более 50 грн за доллар. А еще Украина не могла бы похвастаться ростом ВВП в 3,1% за первый квартал 2018 года, и нельзя было бы отдать почти один миллиард долларов по старым кредитам МВФ так, чтобы при этом гривна ревальвировала, а не девальвировала. Это наша экономика», — считает экономист Александр Охрименко.

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Главная причина, которая заставляет людей уезжать из страны — невозможность у себя дома заработать достойные деньги. Средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте составляет всего 342 доллара, утверждает тот же «112 Украина». Причем эта цифра мало о чем говорит, потому как большинство вакансий предусматривают едва ли не в половину меньший заработок. При этом в Польше, облюбованной украинскими мигрантами, можно за месяц заработать около 1000 евро. Эта разница и толкает сотни тысяч украинцев уезжать на заработки.

Трудовые мигранты зарабатывают треть от всех доходов госбюджета Украины (для сравнения: узбеки перечисляют в страну лишь около четверти от доходов госбюджета). И это только то, что приходит в страну с помощью переводов. А суммарно показатель может достигать половины доходов украинского бюджета. Это почти столько же, как зарабатывает для страны таможня. На деньги трудовых мигрантов можно было бы почти год платить пенсии. Украина тратит на оборону в два раза меньше, чем пересылают в страну гастарбайтеры. На заработанные мигрантами деньги можно было бы погасить все долги перед МВФ в 2018—2019 годах — а это пиковые периоды выплат. Кроме того, гастарбайтеры перечислили в Украину в три раза больше валюты, чем МВФ, Евросоюз и США вместе взятые.

При этом критики отмечают, что скоро на Украине некому будет работать, все уедут на заработки, а украинская промышленность, агросектор и сфера услуг будут нуждаться в кадрах. Если экономика не будет расти и не будут выравниваться зарплаты, видимо, придется приглашать в страну гастарбайтеров из еще более бедных стран.

По разным данным, пишет «112 Украина», временно работают за рубежом от 3 до 6 млн украинцев. По оценкам аналитиков Центра экономической стратегии, 16% трудоспособного населения страны — трудовые мигранты.

— Я не берусь судить, каким был бы курс гривны. Но тот факт, что переводы из-за границы в значительной степени обеспечивают поступление валюты на территорию Украины, не вызывает сомнений, — отмечает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

—Тем глупее выглядят действия Киева, сознательно ограничивающие эти переводы.

«СП»: — По разным данным, пишет «112 Украина», временно работают за рубежом от 3 до 6 млн украинцев. По оценкам аналитиков Центра экономической стратегии, 16% трудоспособного населения страны — трудовые мигранты. Это много или мало? О чем вообще говорят эти цифры?

— Мне кажется, это еще оптимистические цифры. Трудовой люд пытается покинуть Украину правдами и неправдами. И безвизовый режим с ЕС, введенный в прошлом году, только способствовал увеличению этих потоков, что не так давно вынужден был признать и министр иностранных дел Украины Климкин.

«СП»: — Действительно ли выезжающие заграницу украинские гастарбайтеры перестали в прежних объемах присылать на родину деньги? Это действительно напрямую влияет на отсутствие денег в казне?

— Я думаю, отсутствие денег в украинской казне — это результат комплекса кризисных явлений, в том числе и отсутствие в этом году вливаний МВФ, без которых украинская экономика давно уже потерпела бы крах. А сокращение переводов из-за рубежа — это и результат бездумных действий Киева, который отрубил основной поток этих вливаний из России.

«СП»: — Почему многие гастарбайтеры предпочитают оставаться заграницей и перевозить туда семьи? Могут ли власти Украины что-либо этому противопоставить?

— Многие гастарбайтеры, едущие с Украины на Запад или в Россию, двигаемы одной целью: «Свалить подальше из этого ада». Большинство из них мечтают закрепиться в стране временного пребывания и побыстрее перевезти туда свои семьи. Изменить данную ситуацию можно лишь повышением качества жизни на Украине. Но как вы понимаете, при нынешней власти это невозможно.

«СП»: — «112 Украина» утверждает, что гастарбайтеры зарабатывают треть от всех доходов госбюджета Украины — почти столько же, как зарабатывает для страны таможня. По мнению журналистов, на деньги трудовых мигрантов можно было бы почти год платить пенсии или погасить все долги перед МВФ в 2018—2019 годах. Если это так, почему Украина никак не может решить свои финансовые проблемы?

—Так, а как можно решить свои финансовые проблемы, используя частные деньги частных лиц? Да, мигранты переводят огромные (если сравнивать с украинским бюджетом) суммы. Но переводят они своим родным, а не в бюджет. Не изымать же Украине эти деньги для погашения задолженности по зарплатам. Тогда точно никто не будет ничего переводить.

«СП»: — Сообщается, что треть всех переводов в Украину приходит из Польши. При этом статистические данные России свидетельствуют, что численность украинских заробитчан в РФ сокращается — в 2017 году украинцев приехало к нам на 48% меньше, чем годом ранее. Почему так? Это как-то повлияет на политические отношения с Россией?

— Некорректная формулировка: численность украинских заробитчан в РФ не сокращается. С прошлого года довольно резко сократился их приток в Россию — это факт. Во многом это связано с тем самым безвизовым режимом — украинские потоки рабочей силы переключились на Европу. К сожалению, этому пагубному для российской демографии факту во многом способствуют и действия российских миграционных служб. Украинскому гражданину сейчас легче легализоваться в Европе, чем в России (говорю как человек, поживший и там, и там). Вместо того, чтобы способствовать притоку украинских кадров в Россию, чиновники миграционных служб всячески этому препятствуют.

По словам политолога, главы экспертной группы «Крымский проект» Игоря Рябова, мы действительно наблюдаем отток населения Украины на постоянное жительство в другие страны.

— Если уезжают целыми семьями, то кому переводить? Плюс, я думаю, уменьшились суммы переводов в евро и долларах, из-за ослабления курса гривны.

«СП»: — Почему многие гастарбайтеры предпочитают оставаться заграницей и перевозить туда семьи?

— На Украине деградирует качество жизни. А вся идеология евроинтеграции превратила страну в мечтающих уехать из неё в Европу. Европе, кстати, это выгодно. Украинцы все же лучше мигрантов с Ближнего Востока.

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«СП»: — Действительно ли переводы гастарбайтеров имеют такое влияние на экономику Украины?

— Украина сейчас страна транзита, а не внутреннего производства. Бизнес делается на транспортировке ценностей, валют и продуктов. В том числе криминального характера. Например, речь идёт о незаконной миграции из стран Ближнего Востока в Европу: через порт в Одессе. Страна транзита и посреднических услуг. Это и на политику влияет. Порошенко до последнего бьется за статус агрессивной прокладки между ЕС и Россией.

«СП»: — Что власти Украины могут этому противопоставить? Могут они вообще как-то влиять на процессы трудовой миграции? Выгодно ли им ее стимулировать?

— А с чего вы взяли, что это киевскому режиму невыгодно? Чем меньше трудоспособного населения, там лучше им управлять. Все равно власть держится на принципе максимального выкачивания ресурсов из страны. А там хоть трава не расти.

«СП»: — Многие критики считают, что скоро на Украине некому будет работать, все уедут на заработки. В этом случае Украине придется приглашать в страну гастарбайтеров из еще более бедных стран…

— На месте закрывшихся предприятий всегда можно открыть новые, с технологиями, которые по там или иным причинам нельзя использовать в Европе. Химические отходы можно хранить, мусор. В чёрной дыре можно много чего прибыльного спрятать.

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