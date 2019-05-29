Николай Проценко: «Европейский выбор» приведет Украину в компанию Боснии и Албании

Олигарх Коломойский призвал нового президента Украины Зеленского объявить дефолт и отказаться от выплат по внешним долгам. Однако команда Зеленского отвергла это предложение Коломойского. Почему Зеленский не решился на объявление дефолта, объяснил экономический обозреватель портала Eurasia Daily Николай Проценко.

«Предложение Коломойского объявить дефолт в очередной раз выдает склонность этого деятеля к абсолютно безответственному аферизму. В существующих экономических условиях дефолт для Украины будет означать только одно: новую резкую девальвацию гривны (как это было в России во время дефолта 1998 года) и соскальзывание в инфляционно-девальвационную спираль.

Надо отдать должное украинскому ЦБ, который в последние 2-3 года приложил очень большие усилия для стабилизации гривны, но объявление дефолта украинскую валюту может просто добить – население окончательно перестанет верить в гривну и перейдет на расчеты в доллары и евро. Политические последствия таких решений очевидны, так что Зеленский, отказавшись от них, просто проявил благоразумие. Впрочем, тут можно заподозрить и некую домашнюю заготовку, к тому же у Коломойского, как известно, хорошее чувство юмора – мог и пошутить.

Украина, начиная с 2014 года, вовлечена в процесс расширения глобальной периферии, связанный с общемировым кризисом перенакопления капитала и его обратной стороной – нарастанием глобального неравенства.

Для глобального ядра (США, Евросоюз) Украина представляет ценность в двух отношениях: земля, на которой можно дешево производить сельхозпродукцию на экспорт по всему миру и с которой можно добывать полезные ископаемые на экспорт с минимальным переделом, и постоянный фактор напряжения на границах России. Никаких иных функций в мировой политико-экономической системе Украине не отводится.

Что касается финансовых вложений ЕС и США в Украину, то свои деньги они могут вернуть по-разному. Не обязательно деньгами. Например, закрыть вопрос о приватизации сельхозземель, который так и не смог додавить Порошенко. Это, кстати, будет решение совершенно в духе либертарианства, приверженность которому высказал Зеленский. Разрешить приватизацию земли всем желающим, и дальше «невидимая рука рынка» все сама сделает. Примерно с теми же последствиями, как это было в Мексике в середине 19 века, когда большинство земель оказались в руках нескольких латифундистов, а людей с них согнали. Современному сельскому хозяйству много людей не нужно, так что тут перспективы весьма радужные. Но это все и раньше было понятно, до Зеленского. При нем просто все будет продолжаться и усиливаться.

В целом при президентстве Зеленского вряд ли что-то изменится принципиально, учитывая отсутствие у Украины какой-либо субъектности как в политике, так и в экономике.

Сделав «европейский выбор», Украина уверенно движется в компанию таких стран, как Босния, Македония, Албания, Молдавия (даже не Болгария и Румыния) – бедная европейская периферия с дешевой рабочей силой, которая способна, впрочем, быть поставщиком различного сырья. В этих условиях украинский политикум, по сути, низводится до роли обслуживающего персонала, обеспечивающего вывоз этого сырья на мировые рынки.

С этой точки зрения, отличия Зеленского от Порошенко могут быть только стилистические. Тем более что никакого понимания того, как устроена мировая экономика, у Зеленского, похоже, нет».

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