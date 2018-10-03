Николаевская Могилянка открывает «Школу юных бизнесменов»

Николаев,

Политика — НикВести / 11:23, 03 Октября, 2018

В Черноморском национальном университете имени Петра Могилы открывают «Школу юных бизнесменов».

Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа.





С 29 октября по 2 ноября ЧНУ предлагает школьникам от 8 до 16 лет ознакомиться с основами ведения бизнеса, научиться командной работе, развить свои креативные способности.

— Важно, что для недельного обучения не требуются особые математические способности и знания, экзамены и прочее. Нужно лишь желание родителей и школьника весело, полезно и интересно провести время, познакомиться с новыми друзьями и, главное, получить полезные навыки, — сказано в сообщении.

Набор детей планируется в две группы. Младшая будет изучать азы финансовой грамотности, маркетинга, коммуникации, командной работы, критического мышления. Также отмечается, что юные бизнесмены смогут развить творческое мышление в арт-мастерской.

Для школьников постарше работает две программы полезного досуга. Первая — это программа «Собственное дело. Электронная коммерция. Бизнес-планирование», куда входят основы создания собственного дела, бизнес-план проекта, маркетинг, электронный магазин и коммерция, продвижение в социальных сетях, коммуникации и командная работа.

И вторая — программа «МедиаБизнес и журналистика», куда входит критическое мышление и медиаграмотность, интернет-журналистика, медиабезопасность, как сделать качественный репортаж, секреты хорошего текста, основы бизнеса, маркетинг.

Занятия будут проходить в ЧНУ им Петра Могилы с 09:00 до 14:00.

Предусмотрено также питание: обед, а в перерывах — печенье к чаю.

Напомним, что Черноморский национальный университет имени Петра Могилы подписал меморандум о сотрудничестве с администрацией китайского города Вэйхай.





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