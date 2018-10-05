Николаенко: Анонсированный на 2019 год рост ВВП на 3% является полным падением экономики

Размещено: 05.10.2018

Андрей Николаенко. Фото: newsone.ua

Украина находится в дефолте, но у президента страны Петра Порошенко и других представителей власти нет банальной стратегии, как выводить государство из такого состояния экономики.

Об этом заявил глава политической партии «Основа» Андрей Николаенко в эфире телеканала NEWSONE.

«В 2019 году у Украины нет никаких возможностей увеличивать зарплаты и пенсии, да потому что экономика не работает. А почему не работает? Все просто, ею никто не занимается. Все занимаются языком, верой, НАТО, ЕС. А ахинею, которую сказал первый вице-премьер страны (Степан Кубив — Ред.) о том, что в стране растет экономика, я не оправдываю. Я работаю в реальном секторе экономики, и я знаю, что происходит в стране. Некоторые инвесторы просто умоляют дать возможность зайти в страну, а им разные подопечные того же Кубива и других членов правительства просто выкручивают руки, требуя взятки», — сказал Николаенко.

Он подчеркнул, что анонсированный на 2019 год рост ВВП является абсолютным падением экономики Украины.

«Если предположить, что это выступала (на месте первого вице-премьера — Ред.) какая-то литератор, а не Кубив, который имеет экономическое образование, то я бы рукой махнул. Но я понимаю, что это сознательная манипуляция. Опять же, он декларирует якобы 3% роста (прогноз роста ВВП Украины на 2019 год — Ред.). Это не то, что недостаточно, а просто продолжение падения экономики. Потому что Украина должна отдать в следующем году 400 миллиардов гривен (15 миллиардов долларов США — Ред.), которых и близко нету в госбюджете. Их не генерирует украинская экономика. Как результат мы столкнулись с тем, что летом были заблокированы пенсии. И если бы государство не выклянчило деньги под баснословные 9%, то и в сентябре бы их не выплатили», — заявил Николаенко.

Политик отметил, что стране не помогут кредиты, которые она берет под огромные проценты, и назвал альтернативный вариант повышения экономики Украины.

«На самом деле страна в полном дефолте. И нужно понимать, что у президента и этой власти нет банальной стратегии, как из этого выходить. Украину не спасут кредиты, ей могут помочь только инвестиции. А инвестиции могут быть только в той стране, где нормальный «климат». Но с такими налогами, властью и службами в Украину никто не придет», — подытожил он.

Как сообщал NEWSONE ранее, Украина рассчитывает на поддержку Европы и Соединенных Штатов Америки касательно вопроса остановки строительства газопровода «Северный поток-2».



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