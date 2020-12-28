Nikkei у пика почти 30 лет благодаря стимулам в США

28.12.2020 12:11

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(Рейтер) Японские акции выросли по итогам малоактивных праздничных торгов понедельника до пика почти за три десятилетия, так как инвесторы продолжали делать ставку на то, что американские стимулы и вакцинация от коронавируса ускорят восстановление мировой экономики.

Индекс Nikkei вырос на 0,74% до 26.854,03 пункта, вблизи пика почти 30 лет, достигнутого на прошлой неделе. Более широкий индекс Topix прибавил 0,54% до 1.788,04 пункта.

Сектора здравоохранения и коммунальных услуг, а также бумаги технологических компаний и производителей промышленного оборудования выросли на фоне надежд на улучшение прогноза прибыли после потрясшего рынки года, омраченного пандемией коронавируса.

Акции Sharp Corp подешевели на 3,03% после того, как компания сообщила, что подозревает одну из своих «дочек» в использовании ненадлежащих методов бухгалтерского учета.

«Учитывая экономические стимулы, которые пришли из Японии, Европы и США, вполне возможно, что мировая экономика восстановится быстрее, чем ожидалось, в следующем году, но это основано на предположении, что вакцинация пройдет гладко», — говорится в записке аналитиков Daiwa Securities.

Трамп в воскресенье подписал законопроект о помощи экономике и государственных расходах на $2,3 триллиона, восстановив выплаты по безработице для миллионов американцев и предотвратив частичную приостановку работы правительства.

Евросоюз в воскресенье начал массовую вакцинацию против COVID-19, надеясь остановить пандемию, которая ударила по мировой экономике и унесла более 1,7 миллиона жизней во всем мире. Первыми прививки получат врачи и пожилые люди.

(Стэнли Уайт. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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