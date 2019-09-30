Nike превзошел все ожидания | Retail.ru

30 сентября 2019, 13:39 717 просмотров

Спортивный бренд Nike превзошел все ожидания в своем последнем квартале: особенно в Китае, где производитель спортивных товаров продал значительно больше, чем обычно, пишет Retail Detail.

В последнем квартале, который Nike называет первым кварталом своего финансового 2020 года, прибыль на акцию составила 0,86 доллара (чуть менее 0,80 евро), тогда как аналитики прогнозировали 0,70 доллара. Чистая прибыль в прошлом году составила 0,67 доллара на акцию или 1,09 миллиарда долларов (один миллиард евро), что на 25% ниже, чем сейчас.

Объем продаж составил 10,66 миллиарда долларов (9,7 миллиарда евро), что на 7,2% больше, чем годом ранее и лучше ожидаемых 10,44 миллиарда долларов (9,5 миллиарда евро). Это было связано с ростом продаж обуви (+ 11%), улучшением продаж спортивного инвентаря (+ 11%) и продаж одежды (+ 9%). Кроссовки марки Converse проданы на 8% больше.

В Северной Америке продажи выросли на 4%, но главным источником роста является Китай, а оборот компании увеличился на 27%. Несмотря на китайско-американскую торговую войну, спортивному производителю удалось удвоить свое присутствие там за последний год.

Электронная коммерция

также является важной областью роста: генеральный директор Марк Паркер сообщил о том, что онлайн-продажи выросли не менее чем на 42% . Nike также хочет больше ориентироваться на женщин-потребителей и уже зафиксировал двузначный рост в этом сегменте. Для бренда этот год также стал лучшим в школьном сезоне с беспрецедентно высокими продажами детской обуви.

Инвесторы с энтузиазмом отреагировали на новость и сразу увеличили долю более чем на 5,5%, что привело к рекордной цене для Nike после торгов. В текущем финансовом году аналитики ожидают, что оборот составит 42,09 млрд долларов (38,2 млрд евро), а чистая прибыль — от 2,73 до 3 долларов (от 2,5 до 2,7 евро) на акцию. Сама компания прогнозирует увеличение оборота от 5 до 9%.

Ранее сообщалось о том, что Nike впервые раскрыла результаты от продаж кроссовок в России.

Кроме того, Nike приостановила в Китае продажу кроссовок от дизайнера, поддержавшего протесты в Гонконге.

Виктория Станковская, Retail.ru

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