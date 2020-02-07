«Никаких аптек двух скоростей, никакой либерализации отпуска», — французский профсоюз против правительственного проекта

Во Франции продолжается обсуждение законопроекта об упрощении общественной деятельности (Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique). 5 февраля этот проект, поданный министрами экономики/финансов и общественной конкуренции, прошел первое чтение в сенате. Свое решительное несогласие либерализации аптечной деятельности выразило профсоюзное объединение фармацевтов, а также некоторые видные эксперты.

Первое чтение в сенате

Законопроект содержит положения, призванные достичь «экономии времени для граждан» посредством «конкретных упрощений для повседневных административных процедур», расширение полномочий префектов, упразднение ряда консультативных органов и комиссий, отмену обязательств по предоставлению медицинской справки ребенка, желающего участвовать в спортивной деятельности.

В отношении аптек также предусмотрено несколько мер: фармацевтам, желающим продавать лекарства в интернете, больше не нужно будет получать предварительное разрешение, достаточно декларации об открытии сайта; несколько аптек смогут объединить свои ресурсы для создания единой платформы; проект также смягчает правила, связывающие оборот аптек с количеством работающих там фармацевтов. Цель состоит в том, чтобы позволить аптекам развивать свой бизнес и предлагать более быстрый и недорогой доступ к основным лекарствам, гарантируя при этом безопасность их отпуска, отмечает «Vie-publique».

Депутат Национального парламента Агнес Фирмен Ле Бодо (Agnès Firmin Le Bodo) направила письмо президенту, чтобы выразить свое несогласие с любым ослаблением условий онлайн-продажи лекарств. В письме она отмечает «печальное совпадение между желаниями министерства здравоохранения и министерства экономики и финансов».

Профсоюзы недоумевают и готовы действовать

Союз синдикатов общественных аптек (L’ Union des syndicats de pharmaciens d’officine — USPO) выражает непонимание в связи с тем, что министерство здравоохранения, похоже, меняет курс, которого оно непрерывно придерживалось на протяжении 2 лет и вспоминает совместные инициативы на поприще фармобеспечения:

усиление роли фармацевтов в сопровождении пациентов во время лечения;

обеспечение правильного и безопасного использования лекарств, как это было сделано Агентством по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья (National Security Agency of Medicines and Health Products — ANSM) этой осенью, путем удаления из зоны свободного доступа парацетамола и некоторых нестероидных противовоспалительных препаратов (ибупрофена и ацетилсалициловой кислоты);

усиление роли фармацевта в качестве работника здравоохранения;

противодействие чисто коммерческим проектам в фармобеспечении с предупреждением такого явления, как «аптеки двух скоростей»: предоставляющие весь спектр фармацевтических услуг и просто отпускающие лекарства через интернет (аптека-лайт).

USPO не может принять возникающее противоречие с прежним курсом минздрава и будет стоять на защите своих принципов:

пациентам на местах нужна близость аптек;

безопасность фармакотерапии нельзя приносить в жертву коммерческим интересам;

финансы и электронная коммерция не имеют ничего общего со здоровьем.

Вот первые результаты опроса, проведенного в аптеках за 2 дня с участием более 3200 респондентов:

97,7% респондентов не считают, что электронная торговля необходима для доступа к лекарствам во Франции;

98,9% респондентов не поддерживают развитие платформ (объединенных сайтов) для заказа лекарств;

93,2% респондентов не поддерживают изменение подхода к определению обязательного количества фармацевтов, приходящихся на 1 аптеку;

97% респондентов готовы к решительным действиям по отстаиванию своей позиции.

Есть экспертное мнение

Ксавье Бертран (Xavier Bertrand), авторитетный экс-министр здравоохранения, также выступил в Twitter против упрощения правил онлайн-продажи лекарств, предусмотренной правительством: «Пациентам нужна аптека поблизости для обеспечения безопасности в отношении здоровья и доступа к лекарствам по всей стране с адекватным консультированием», — написал он.

По материалам www.senat.fr; www.vie-publique.fr; www.lequotidiendupharmacien.fr; twitter.com

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