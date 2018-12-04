Ни копейки за душой: сколько украинцев живут от зарплаты до зарплаты, чудовищная статистика — Znaj.ua

В ноябре 2018 года 43% жителей Украины заявили, что вообще не имеют сбережений.

Эти данные были обнародованы компанией Research & Branding Group, которая проводила опрос среди украинцев, пердает «ХВИЛЯ».

Сбережения на срок от менее месяца до двух месяцев имеют 9-10% респондентов, на срок 3-4 месяца — 8%, а на срок до шести месяцев — 5% украинцев.

По словам социологов, в сравнении с февралем 2017 года число украинцев, не имеющих сбережений, уменьшилось на 4%, а число тех, кому сбережений хватило бы меньше, чем на месяц, стало меньше на 3%.

Рекордное количество украинцев не имеющих сбережений среди тех, кому за 60, а меньше всего — среди тридцатилетних и сорокалетних.

На жителей областных центров припадает наибольшее количество людей, не имеющих (по их мнению) сбережений; наименьшее — на сельских жителей.

Опрос проводился в период с 16 по 26 ноября 2018 года среди 2000 респондентов. Метод опроса — личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.

Напомним, что пока в европейских странах рассказывают, сколько на самом деле украинцев выехали к ним на заработки и учебу и активно работают на экономику других государств, в настоящее время глава правительства Украины Владимир Гройсман хвастается увеличением средней зарплаты в нашей стране.

Итак, как сообщил премьер-министр у себя в Facebook, средняя заработная плата в Украине по состоянию на октябрь уже перевалила за отметку в девять тысяч гривен и составила 9218 грн.

По словам чиновника, за год средняя зарплата украинцев выросла почти на четверть.

«Средняя заработная плата в Украине в октябре 2018 выросла до 9218 грн. Это на 24,9% больше, чем в октябре 2017», — отметил Гройсман.

Он добавил, что экономика Украины стабильно растет 11 кварталов подряд.

Как ранее сообщал портал «Знай.uа», до конца 2018 года украинцам поднимут прожиточный минимум. кроме того, на повышение ждут и другие выплаты, в том чисоі пенсии, алименты и пособия по безработице.

Ранее портал «Знай.uа» писал, что украинцам объяснили, что нужно сделать, чтобы стать банкротом вполне законно.

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