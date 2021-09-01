Незаконные товарные знаки: В ЕАЭС предотвращен ущерб на сумму более 5 млрд рублей, — глава департамента ЕЭК Г.Джолдыбаева — Tazabek

Tazabek — В странах ЕАЭС за последние пять лет выявили 80 млн поддельных товаров. Об этом в ходе Международномго форума «Антиконтрафакт-2021» в Нур-Султане сообщила директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Галия Жолдыбаева.

«90% из них это товары в области незаконного использования товарных знаков.

В 2020 году в ЕАЭС выявлено около 11 тыс. нарушений и преступлений в сфере интеллектуальной собственности. Объем — более 13,5 млн единиц продукции. Если переводить в финансы, то можно сказать, что предотвращен ущерб на сумму более 5 млрд рублей. В Союзе в прошлом году из оборота изъяли почти 14 млн единиц поддельной продукции», — сказала она.

Директор департамента ЕЭК добавила, что несмотря на такие внушительные объемы, эти показатели ниже показателей 2019 года. Это объясняется существенным снижением товарооборота.

«В условиях пандемии резко активизировалась электронная коммерция. Она позволяет использовать скрытие схемы. Объемы электронной торговли в мире за период пандемии выросли на 800 млн долларов Но надо отметить усилия стран ЕАЭС в области борьбы с нелегальным оборотом товаров. Нам надо защищать рынок. В рамках этого обсуждается много проблем в рамках форума», — сказала Г.Жолдыбаева.

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