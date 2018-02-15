Невзирая на запрет, литовские националисты проведут факельное шествие: EADaily

Вильнюсские власти отказались выдать разрешение на проведение факельного шествия 16 февраля в честь столетия провозглашения Литовской Республики, пишет BaltNews.lv. Провести эту акцию намереваются представители непарламентской партии «Союз литовских националистов и республиканцев».

Официальные власти мотивировали своё решение тем, что все мероприятия по случаю праздничной даты уже согласованы, следовательно, о факельном шествии не может быть и речи. В то же время националисты уверены, что вильнюсские власти отказались дать добро на проведение шествия сугубо по идеологическим причинам. В этом они обвиняют правящих в Вильнюсе либералов, мэра Ремигиюса Шимашюса и депутатов от другой влиятельной в городе партии «Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей» (представляет интересы местных поляков и русских). Сообщается, что представители нацменьшинств не в восторге от факельных шествий литовских неонацистов.

После новости о запрете лидер националистической партии Сакалас Городяцкис заявил, что для его сторонников и «всех патриотов» это не помеха. В социальной сети Facebook создано мероприятие под названием «Шествие с факелами 16 февраля», на которое подписались уже 158 человек. 16 февраля 2018 года в стране отметят столетие со дня принятия Советом Литвы в Вильнюсе «Акта о независимости», положившего начало первой Литовской Республики.





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