Неуправляемый мир несется к кризису — News Front — новости Донбасса, России, Крыма и Мира в целом!

То, что президент США Дональд Трамп не стал встречаться со своим коллегой Владимиром Путиным на саммите «группы двадцати» в Буэнос-Айресе — это один вопрос. Совсем другой вопрос, что хорошего произошло там же, когда такая же давно намечавшаяся встреча все-таки состоялась.

Дело в том, что переговоры лидеров двадцати самых больших экономик мира обычно посвящены выживанию мировой экономики. И в этот раз в Аргентине «в центре всеобщего внимания <…> были отношения США и Китая», замечает корреспондент Washington Post. Что понятно — речь о первых двух экономиках планеты, вступивших в стадию тотальной торговой войны, которая тормозит и приводит в ужас весь мир.

И что же состоявшаяся встреча Трампа и Си Цзиньпина дала? Соглашение о том, что пока не будет новой эскалации торговой войны (например, повышенных американских тарифов на товары китайского экспорта в США еще на 200 миллиардов долларов в год). Старые ограничения остаются. В ответ на это Китай пообещал не приводить в действие свои угрозы сворачивания американского импорта.

Но это все — лишь перемирие на 90 дней, в ходе которого стороны должны о чем-то договориться.

А могут ли они договориться — вопрос. Один из авторов журнала Foreign Affairs подробно объясняет нам, что время соглашений прошло. Еще один эксперт, автор книги «Китай, торговля и власть» говорит, что неизбежен экономический развод двух сверхдержав со сворачиванием всех возможных производственных цепочек и финансовых схем. А это, среди прочего, американские инвестиции в Китай на сумму в 256 миллиардов долларов начиная с 2001 года и многое другое. Вместо того Америке, полагает он, придется создавать экономический альянс, построенный на идеологии, — то есть только с идейными союзниками из англоязычных стран.

Почему же все так плохо? А вот почему (это уже из упомянутого журнала): «миропорядок, где доминирует Китай, будет означать Америку с ослабленными союзами, меньшим числом партнеров по безопасности и с вооруженными силами, которым придется оперировать на более далеких расстояниях. Американские фирмы останутся без доступа к ведущим технологиям и рынкам, им будут невыгодны новые стандарты, правила инвестиций и торговые блоки».

То есть конец монопольного американского мира — это не просто обидно. Это экономически невыгодно, даже невозможно. Надо давить Китай.

Но и торговая война против Китая тоже ведет США к потрясениям, что мы и наблюдаем. И это при внутреннем развале американского общества и поляризации его идеологий и политических сил, что попросту парализует Трампа. Так что не может он о чем-то надежно с кем бы то ни было договориться. Как с Путиным, так и с Си, и со многими другими.

А кто вообще из собиравшихся в Буэнос-Айресе был договороспособен? Точно в такой же, как Трамп, ситуации находятся лидеры ведущих стран западного блока: Германии, Франции, Великобритании. У всех дома творятся большие неприятности, у всех кресло качается так же, как у Трампа. Все не могут принять какие-либо решения — посмотрите хотя бы, что происходит с разводом Великобритании и Евросоюза: ни туда, ни оттуда. Катастрофа, и не только лично для премьер-министра, обеспечена в обоих случаях.

В результате куда лучше себя ощущал на «двадцатке» даже наследник саудовского престола Мухаммед бен Салман, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи: таких проблем, как у Трампа или Ангелы Меркель, у него все-таки нет. Сидел, улыбался на зависть многим другим.

Теперь вспомним, для чего вообще создавалась эта «группа двадцати». Десять лет назад мир пришел к экономической катастрофе (зародившейся, конечно же, в США). И возникла хорошая мысль: лидеры двадцати крупнейших экономик мира должны отложить все склоки между собой и начать согласованно отходить от пропасти. Как минимум информировать друг друга об основах своей экономической политики. Как максимум вести эту политику совместно, потому что обрушится кто-то один — и рухнут все. А в общем — управлять миром.

И вот теперь, в Аргентине в частности, стало как-то очень ясно, что не могут они — та самая часть лидеров «двадцатки» — это сделать. И не обязательно из вредности характера, а по объективным обстоятельствам. Например, кризис механизмов демократии (сделаешь шаг — лишишься каких-то голосов) мешает решению кризисов чисто экономических. И наоборот.

В результате «двадцатка» превращается в подобие «группы семи». Кто-нибудь в последние несколько лет обращал внимание на саммиты «семерки», оставшейся без России? Они там принимают какие-то заявления и к каждому саммиту придумывают себе темы (касающиеся глобальной благотворительности или чего-то подобного), чтобы никто не подумал, что семь лидеров собираются просто так и впустую.

А ведь это ровно те же люди, которые парализовали и работу последнего саммита. Так что возникает вопрос: а что же остальные, могут ли они прорваться в светлое будущее без заблудившихся лидеров Запада? Вот же на полях «двадцатки» заседали лидеры РИК (Россия, Индия и Китай)… И по мышлению и настроениям к ним близки и прочие незападные участники встречи в Буэнос-Айресе.

Но получается, что-то они могут, а что-то нет. Создать отдельную мировую экономику они способны не больше, чем США — смотри выше — создать свой «англоязычный» альянс, основанный на общей идеологии. Посмотрите на речь Си Цзиньпина на «двадцатке», он там о том и говорит, что мировая экономика — единый организм и уйти от этого факта невозможно.

В результате, как следует из материала New York Times, еще несколько месяцев назад общая экономика росла пусть не блестяще, зато в унисон — и это впервые после того самого кризиса десятилетней давности. А сейчас торговые войны лишь усугубят внутренние проблемы буквально всех стран. Прошедшее после кризиса десятилетие так и не вернуло прежнюю динамику миру, а теперь всем видно, что будет еще хуже.

И «двадцатка», добавим, в ее нынешнем составе ничего пока сделать не может.

Дмитрий Косырев, РИА

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