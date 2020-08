«Нет никакого отравления!» Что российские политики говорят о Навальном

Полиция возле клиники «Шарите», куда госпитализирован Алексей Навальный

Берлинская клиника «Шарите» в понедельник заявила, что клинические данные указывают на отравление оппозиционного российского политика Алексея Навального. В Кремле в ответ заявили, что немецкие врачи поторопились, в Госдуме заговорили о возможной провокации со стороны Германии и других стран ЕС. Как еще в России реагируют на выводы, сделанные специалистами «Шарите»?

Версия Пескова

В первой половине дня во вторник ситуацию с Навальным комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Этому вопросу был посвящен почти весь конференц-колл с журналистами.

Суть сказанного Песковым сводится к следующему: во-первых, в Кремле не понимают, на основании чего немецкие врачи «так спешат, употребляя слово отравление», если вещество, которое привело к отравлению, пока не установлено. Во-вторых, пониженное содержание холинэстеразы в организме Навального было зафиксировано еще в Омске, после чего Навальному стали вводить тот же атропин, которым его сейчас лечат в Берлин.

«Снижение уровня холинэстеразы возможно по самым разным причинам, — заметил Песков. — Здесь очень важно выяснить, что стало причиной понижения холинэстеразы. Эту причину ни наши медики, ни немцы пока установить не смогли».

«Мой коллега германский сразу стал говорить про вероятность отравления. Мы только частично можем согласиться, потому что он должен был сказать, что также есть вероятность второго, третьего и четвертого варианта», — добавил он.

В-третьих, Пескова спросили, представляет ли Навальный опасность для властей России. «Никакой опасности нет. Какая опасность? А про слежку я ничего сказать не могу», — ответил представитель Кремля. Журналисты напомнили Пескову, что сторонники Навального возлагают на Кремль и лично на президента Владимира Путина ответственность за отравление Навального.

«Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами обвинениям. Эти обвинения никак не могут быть правдой, — ответил Песков. — Серьезно мы к этому относиться не намерены».

«С целью создания напряжения внутри России»

Другие представители российской власти не столь активно комментируют ситуацию с Навальным.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума изучит, не является ли произошедшее с Навальным иностранной провокацией.

Думский комитет по безопасности изучит ситуацию, чтобы понять, «не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны», цитирует Володина пресс-служба Госдумы. Глава комитета Василий Пискарев уже заявил, что произошедшее с Навальным могло быть попыткой иностранного вмешательства.

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал Би-би-си, что сомневается в непредвзятости врачей из клиники «Шарите». По его выражению, эта клиника «всех обманула» с отравлением Виктора Ющенко перед выборами на Украине.

«Я желаю Навальному выздоровления. А анализы, на которые ссылаются немецкие врачи, надо перепроверить в независимой лаборатории», — сказал сенатор.

«Если допустить, что отравили Навального, разве кто-то допустил бы его отправку за границу? При том что у него подписка о невыезде, уголовные дела. Бояться власти нечего, никто его не травил!» — заявил Джабаров.

Сенатор Андрей Климов считает, что отравление Навального превращается в шоу. «То, что пытаются все время подбрасывать версии, которые потом ведут к неким политическим скандалам, — это абсолютно точно. Как только это случилось, было понятно, что большое количество людей, в том числе за пределами нашей страны, попытаются сделать из этого очередное шоу», — сказал Климов.

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что никакого отравления не было. «Каждый разумный человек понимает, что российской власти ну никак эти вещи не нужны, тем более такие громкие, — сказал он. — Приехали наши врачи, посмотрели, оценили — нет никакого отравления!»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не стала комментировать Би-би-си заявление врачей «Шарите». По ее словам, Песков уже дал все необходимые комментарии. Позже МИД выпустил заявление о том, что отравление Навального невыгодно российскому руководству.

Реакция российских медиков

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НМХЦ им. Пирогова Борис Теплых, который вылетал в Омск из Москвы для помощи врачам в лечении Навального, заявил, что «ничего нового» в заявлении врачей из «Шарите» не узнал.

По его словам, в заявлении немецких врачей речь идет о клинических данных, а не об отравляющем веществе, которое не было найдено российскими врачами (об этом же говорит Песков).

«Версия же такая нами в первый же день поступления пациента прорабатывалась, но подтверждения не нашла», — сообщил Теплых.

«Навального отравили»: первое заявление немецких медиков

Об этом же еще накануне после отчета «Шарите» заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев. По его словам, ингибиторы холинестеразы, об обнаружении которых в крови Навального заявила берлинская клиника, не были выявлены в ходе его обследования в Омске.

У Навального отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы, утверждает Сабаев.

С тем, что немецкие врачи поторопились с заявлением об отравлении, согласен и глава бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев. По его словам, из заявления «Шарите» можно сделать вывод, что у Навального нашли только «снижение активности холинэстеразы».

«Этот вывод поспешный, так как не доказанный. Уровень снижения активности холинэстеразы неизвестен, конкретное вещество или его метаболиты, вызвавшие снижение активности холинэстеразы, не установлены», — сказал Шигеев.

Что говорят на Западе

Евросоюз призвал Россию начать расследование и наказать виновных. Наказать виновных потребовала и канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что российские власти должны провести расследование отправления Навального вплоть до мельчайших подробностей.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал, чтобы российские власти провели прозрачное расследование. «ЕС решительно осуждает то, что кажется покушением на господина Навального», — говорится в его заявлении.

На что спикер Володин отреагировал так: «Заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по-другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны».

Посол США в России Джон Салливан заявил, что виновные должны понести наказание, если выяснится, что Навальный действительно был отравлен.

Замгоссекретаря США Стивен Биган во вторник встречался в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как сообщает американское посольство, он выразил обеспокоенность состоянием здоровья Навального, а также влиянием сообщений о его отравлении на гражданское общество в России.

По итогам переговоров Бигана с Лавровым МИД заявил: «Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении сокрыть истину, звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Навальному высококвалифицированную помощь».

«Неизбежно возникает вопрос — кому это выгодно? Российскому руководству — явно нет», — говорится в заявлении.

Будет ли уголовное дело

Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва утром в четверг, 20 августа. Из-за этого самолет экстренно приземлился в Омске. Навального госпитализировали, утром в субботу его эвакуировали специальным самолетом в Берлин, где положили в клинику «Шарите». Самолет оплатил бизнесмен Борис Зимин.

В анализах Навального нашли токсин из группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное отравляющее вещество пока не известно. Политик находится в искусственной коме. Врачи говорят, что угрозы его жизни сейчас нет, но отправление может иметь длительные последствия.

Соратники Навального еще на прошлой неделе заявили, что Следственный комитет России (СКР) должен возбудить уголовное дело, в том числе по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Дело заведено не было. Песков сказал журналистам, что для расследования «должен быть повод», а именно врачи должны найти вещество, из-за которого политик оказался в коме.

РБК со ссылкой на источник в СКР писал, что следствие рассматривает отравление как одну из версий случившегося.

Адвокат Навального Ольга Михайлова сказала Би-би-си, что после подачи заявления об уголовном преступлении СКР должен начать проверку, после чего решить, возбуждать дело или нет. Была ли проведена заведена проверка, неизвестно.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала Би-би-си, что соратники оппозиционера не получили от СКР никакой реакции за эти дни — «даже о пересылке в другой орган или об увеличении времени проверки».

Уголовные дела не возбуждали, когда в «Шарите» два года назад попал участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. Он поступил уже тогда, когда доказать использование отравляющих веществ было невозможно, говорила ранее Би-би-си еще одна участница Pussy Riot Надежда Толоконникова.

Уголовное дело дважды не заводили и в случае с журналистом Владимиром Кара-Мурзой. «Нам присылали промежуточные ответы, дело спускалось ниже и ниже, — рассказал Би-би-си адвокат Вадим Прохоров. — Следователь в порядке проверки опросил несколько человек, и, как я понимаю, вынес постановление об отказе возбуждения дела, но нам его не прислал. Мы его до сих пор не получили».

