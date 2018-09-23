Несогласные на Западе больше не приветствуются

Французский суд приказал провести психиатрическое обследование оппозиционного лидера Марин Ле Пен. Вот вам и вся западная «демократия». Ничто так не претит Западу, как демократия.

В Европе давным-давно поняли, что возрождение французского национализма в стиле президента Шарля де Голля в случае прихода к власти Марин Ле Пен для Вашингтона неприемлемо. Де Голль не был угодливо-податливым в ответ на требования Вашингтона, и Вашингтон не хочет заполучить еще одного неугодливого и неподатливого французского националиста.

Марин Ле Пен, патриотка Франции, кажется, обречена на судьбу Жанны Д’Арк. Французский истэблишмент охотится за Ле Пен уже давно. Ее уже лишали парламентской неприкосновенности за простой твит, и — в случае вынесения судебного приговора со стороны ее врагов — ей грозит три года тюрьмы за реализацию права на свободу слова в защиту суверенитета Франции. А сейчас она попала в беду за размещение в Twitter поста с изображениями того, как ДАИШ * казнит людей.

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Французский истэблишмент, ощущающий электоральную угрозу, по итогам заказанного психиатрического обследования Ле Пен может произвести любой результат, какой он только пожелает. На основании выдуманного на пустом месте «освидетельствования», от Ле Пен можно будет избавиться, поместив ее в тюремно-психиатрическое заведение.

Возрождение суверенитета Европы — это именно то, на что надеется Путин, чтобы вывести Европу прочь от контроля со стороны Вашингтона. Но наивно верить, что Россия сможет отыграть Европу политикой неконфронтации и терпения к оскорблениям, унижениям и провокациям. ЕС сам не позволяет европейскому суверенитету подняться. Вашингтон давно подавил суверенитет Европы и погрузил европейские страны в Евросоюз, где сама идея суверенного государства больше не существует. Во Франции вера Ле Пен в то, что французы заслуживают свою собственную страну, считается признаком безумия.

У французов — так же, как и у других европейцев — мозги промыты таким образом, что свободу слова они считают расизмом, женоненавистничеством, гомофобией и преступлениями на почве ненависти к иностранцам.

Вашингтон никогда не захочет потерять своих вассалов из ЕС и СК. Точно так же Вашингтон никогда не примет независимого российского государства. Лишь государство вассальное — такое, каким Россия была при Ельцине. Никакая другая страна (кроме США — С.Д.) в счет не идет. И уж менее всего — Россия.

По всей Европе патриотов пренебрежительно причисляют к расистам. Этот ярлык определяет патриотов как людей, которых следует ненавидеть за то, что они выступают против открытых границ, в результате чего потоки иммиграции уничтожают этнические группы и национальности — такие, как французы, немцы, итальянцы, британцы.

Европу растворяют в «мультикультурализме» — в разнообразии, у которого нет основания. Жан Распай ** описал этот процесс в своей книге «Лагерь святых» ***.

* ДАИШ («ад-Дауля аль-Исламийя фи-ль-Ирак уа-аш-Шам» — «Исламское государство Ирака и Шама») или ИГИЛ («Государство Ирака и Леванта», другое название «Исламское Государство Ирака и Сирии») — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** Жан Распай — французский автор, путешественник и исследователь. Многие из его книг посвящены историческим фигурам, исследованиям и коренным народам. Он является лауреатом престижных французских литературных премий Гран-при Рима и Гран-при Литературы по академической французской литературе.

*** Роман (1973 г.) описывает разрушение западной цивилизации через массовую иммиграцию «третьего мира» во Францию и Запад. Спустя почти сорок лет после его первоначальной публикации роман вернулся в список бестселлеров в 2011 году.

Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «Уолл-стрит-джорнел», журнала «Businessweek» и информационного агентства «Scripps Howard News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.

Перевод Сергея Духанова.

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