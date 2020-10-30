Вы здесь: Главная / Курс валют / Несмотря на коронавирус. В Украине стало больше предпринимателей — Минфин

Несмотря на коронавирус. В Украине стало больше предпринимателей — Минфин

Курс валют 30 Окт 2020
Несмотря на коронавирус. В Украине стало больше предпринимателей — Минфин
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

С начала 2020 года количество налогоплательщиков в Украине возросло на 60 000 – до 3,43 млн субъектов предпринимательской деятельности. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко, сообщает Укринформ.

По его словам, общее количество налогоплательщиков, которые сегодня зарегистрированы в Украине – 3,43 млн субъектов предпринимательской деятельности, как физических, так и юридических лиц.

Читайте также: Количество регистраций новых ФОП вернулось к докризисному числу — Шмыгаль

«Несмотря на все сложности, которые Украина испытывает из-за COVID-19, количество налогоплательщиков возросло в этом году на 60 000», – сказал Любченко.

Он также отметил, что бизнес сейчас испытывает уменьшение конкуренции со стороны теневого сектора экономики.

Читайте также: Сколько украинских предпринимателей закрыло ФОП. Данные Минцифры

Как карантин повлиял на настроения бизнеса

  • В период карантина — в марте-апреле- еженедельно регистрировалось лишь 1,5 тысячи новых предпринимателей. До карантина еженедельно было более 5 тысяч регистраций. Об этом сообщали в Оpendatabot.

Источник

← Топ-3 платежных трендов, которые усилил коронакризис — Минфин Курс валют на ноябрь-2020: прогноз курса доллара и евро →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top