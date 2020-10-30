Несмотря на коронавирус. В Украине стало больше предпринимателей — Минфин

С начала 2020 года количество налогоплательщиков в Украине возросло на 60 000 – до 3,43 млн субъектов предпринимательской деятельности. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко, сообщает Укринформ.

По его словам, общее количество налогоплательщиков, которые сегодня зарегистрированы в Украине – 3,43 млн субъектов предпринимательской деятельности, как физических, так и юридических лиц.

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«Несмотря на все сложности, которые Украина испытывает из-за COVID-19, количество налогоплательщиков возросло в этом году на 60 000», – сказал Любченко.

Он также отметил, что бизнес сейчас испытывает уменьшение конкуренции со стороны теневого сектора экономики.

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Как карантин повлиял на настроения бизнеса

В период карантина — в марте-апреле- еженедельно регистрировалось лишь 1,5 тысячи новых предпринимателей. До карантина еженедельно было более 5 тысяч регистраций. Об этом сообщали в Оpendatabot.

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