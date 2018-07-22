Нерыночная экономика

В условиях глобализации рыночная экономика является пропагандистским мифом, потому что мировая банковская сфера очень-очень давно «приватизирована» (монополизирована). По сути дела банки создают и ликвидируют государства. В этом плане пример ФРС США показателен. В 1913 году «влиятельными банками» была создана некая негосударственная система, которая на деле не только «приватизировала» американское государство, но и занялась политической трансформацией мира в плане создания мирового государства. В итоге через 100 лет мировая экономика — это обеспеченные угрозой насилия «мировые деньги» и пул транснациональных корпораций, принадлежащих «уважаемым семьям», которые эксплуатируют потребности растущего мирового населения.

Обратим внимание, что акции «самых уважаемых» в мире корпораций с 2008 года на фоне острого «мирового кризиса» только резко росли в цене, потому что «таков рынок» (на деле — монополия на цены). Центробанки различных государств-провинций таксируют курсы так называемых национальных валют таким образом, чтобы центр никогда «не огорчался», а иерархия системы сохранялась без риска потери управления. «Нерыночная экономика» создает «нерыночную общественную идеологию», а та в свою очередь проводит ту политику, которая принципиально сохраняет стабильность системы.

Так называемое цифровое общество — это дальнейший и окончательный перевод денег в цифру, их полная виртуализация и тотальный неформальный контроль над поведением человека. Это уже давно делается (пластиковые карты и виртуальные деньги, которые представляют собой некие записи в системе). Как вариант дальнейшего «развития» — одичание одной части людей и превращение другой части в гибрид человека и машины (цифровые слуги).

Очередной экономический кризис перепроизводства необеспеченной мировой валюты повернул дело так, что концептуалисты начали как обычно искать «крайних». Точнее, крайние были назначены еще до кризиса. Кризис — это управляемый процесс дальнейшего обогащения монополистов с разрушением потенциальных конкурентов политическими методами. В этом плане очень показателен исторический опыт XX века. Кризис перепроизводства и научные достижения ликвидировали европейские континентальные монархии в ходе военно-политического процесса.

В начале XX века мировые деньги помогли императорской Японии против России. В середине века мировые деньги уже сдерживали Японскую империю, доведя дело до испытания атомного оружия на ее территории. После Первой мировой войны мировые деньги помогли реваншу Германии, однако к 1945 году Германия была поставлена на колени чисто военными средствами и разделена на части. Кризис — это всегда то, что одних усиливает, потому что других разрушает.

Мировой рыночной экономики нет, потому что это давно не рынок, а торговая площадка (универсальный магазин), регламент которой регулируется организаторами. Администрация «вещевого рынка» (страны-провинции) может собирать деньги с торговцев и покупателей как она хочет, но она бессильна отменить общие требования «муниципалитета» к «вещевому рынку», потому что приедет «полиция» и «администрацию» заменят.

Мировая биржа — это вообще игровой автомат для извлечения прибыли из виртуальных манипуляций. Спрос и предложение обеспечиваются компьютерными программами и цена идет туда, где она не ожидается массовым держателем или потребителем. Почему? Да потому, что чьи-то убытки автоматически становятся чьей-то прибылью. Денежные средства путем не сложных манипуляций с ценой «активов» быстро или медленно перекачиваются со счетов, меняя своих владельцев. «Казино в законе».

Вот собственно и вся рыночная экономика. Если ты не проигрываешь в международной торговле — подвергаешься санкциям, если хочешь быть самостоятельным — тебя втягивают в ВТО. Отказываешься от доллара — готовься к резкой дестабилизации. В этой международной «рыночной экономике» все давно зарегулировано. Есть главные выгодополучатели и вечные доноры, и никто не сможет заработать больше по сравнению с теми, кто выпускает мировую валюту. Представьте, что вы просто пишете цифры на бумаге, а другие постоянно борются за покупку ваших бумажек.

Те же кто осмеливаются отказываться от этой модели «финансово — экономических отношений» подвергаются брани с дальнейшим избиением новейшими высокотехнологичными средствами. В этой системе вас могут избить даже просто за то, что вы не задолжали. Между тем, тысячи болтунов и вынужденных приспособленцев делают вид, что оценивают рыночные тенденции. Тенденция только одна — центр никогда не проиграет. Экономические аналитики не предугадывают рыночные тенденции, они их в СМИ обеспечивают.

Реальная игра в монополию давно уже сыграна. Современный мировой кризис — это всего лишь кризис монополии с желанием монополистов переложить ответственность на тех кто послабее. И это традиционно.

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