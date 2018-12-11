Непробиваемый мораторий. Почему рынок земли остается диким. Продовольствие, Экономика — новости бизнеса Украины — Liga.net

Откуда в парламенте взялись 12 законопроектов о продлении моратория на продажу земли и есть ли шанс, что рынок земли заработает

Украинские противники рынка земли установили рекорд на нынешней сессии: в парламенте зарегистрировано 12 альтернативных друг другу законопроектов о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Причем поднять тему моратория умудрились представители практически всех парламентских фракций. Самой активной оказалась президентская фракция. Олег Барна, Григорий Шверк, Сергей Хлань, Алексей Мушак и Владимир Арьев от Блока Петра Порошенко подали документы собственного авторства. Кроме того, целая группа депутатов-членов профильного комитета во главе с главой парламентского комитета по вопросам агрополитики и земельных отношений Александром Бакуменко решили еще раз закрепить положение о том, что мораторий отменять рано другим законопроектом. Максим Бурбак и Игорь Бриченко от Народного фронта подали законопроект в соавторстве. Представители Оппозиционного блока также отметились в этом вопросе: от имени Александра Вилкула и Вадима Новинского зарегистрирована еще одна инициатива за мораторий. Подали свой вариант законопроекта и депутаты от Радикальнйо партии Олега Ляшко. Дополнили список альтернативных законопроектов и внефракционные депутаты — они подали целых три документа. От Батькивщины среди противников рынка земли значатся лишь Вадим Ивченко и Иван Кириленко, которые являются соавторами комимтетского законопроекта. Видродження представляет Олег Кулинич.

Что же написано в этих 12 документах и каковы шансы их принятия, разбиралась LIGA.net.

Кто дольше?

В первоначальном документе, поданном Олегом Барной, речь идет о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных угодий до начала 2024 года, поскольку земельный вопрос стал предметом манипуляций многих политиков и перешел из разряда экономических в политические.

Впрочем, с таким раскладом согласны и оппозиционеры Новинский и Вилкул. По их мнению, внедрение рынка земли с 2019 года приведет к тенизации земельных отношений.

До 1 июля 2020 года просит отсрочить открытие свободной продажи земли аграрный комитет парламента. Солидарны с аграрным лобби и внефракционные депутаты Максим Бурбак и Игорь Бриченко.

Однако есть и уникальные предложения. Например, внефракционный депутат Михаил Головко считает, что открывать проажу земли ранее 2030 года не стоит.

При этом группа внефракционных депутатов Юрий Левченко, Андрей Ильенко, Михаил Головко, Александр Марченко и Олег Осуховский и вовсе предлагают принять закон О запрете торговли сельскохозяйственными землями, а не просто продлить мораторий. А Павел Кишкар, который так же не входит в какую-либо фракцию, решил ограничиться сроком моратория до 30 декабря 2019 года.

Представители же Радикальной партии Олега Ляшко настаивают на запрете продажи земли еще в течение двух лет — до января 2021 года.

А Григорий Шверк в своей инициативе и вовсе решил пошутить — он просит отсрочить мораторий до… дня Рождения Владимира Ленина — 22 апреля 2019 года.

Не уступает Шверку и Алексей Мушак — он настаивает в своем документе на том, чтобы продлить мораторий до 7 ноября следующего года.

Составить компанию коллегам по фракции решил и Сергей Хлань, предложивший отменить мораторий 1 мая 2019 года.

Миллион гектаров пиара

Пока что многочисленные инициативы депутатов выглядят если не стебом, то попыткой пропиариться на актуальной теме. Ведь, в законе четко прописано, что мораторий является бессрочным и действует до принятия отдельного закона. «Даты отмены моратория в законодательстве не существует. Все, что принимают по дате — только декларативная норма. Но это возможность для политических сил попиариться на популярной теме», — считает председатель Украинского общества экономических свобод Марьян Заблоцкий. По его мнению, в этом году отстоять так называемое продление моратория депутатам будет гораздо труднее. «Многие депутаты уже в открытую ему оппонируют, многие поддержали конституционное представление по отмене», — рассказывает эксперт.

Заместитель исполнительного директор Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский говорит, что очередное продление моратория парламентом напоминает языческий обряд. «Смысла в этом нет, так как если рада не проголосует, то рынок не запустится без закона «Об обороте земель». Но депутаты все равно нажмут кнопку «за», принося в жертву интересы более 100 тысяч собственников паев, которые умрут в течение 2019 так и дождавшись возможности реализовать свое право собственности. Живые же пайщики (всего их почти 7 млн) могут побороться за свои права и компенсацию в пару тысяч евро в Европейском суде по правам человека», — говорит он.

Заблоцкий считает, что основной причиной того, что рынок земли никак не запустится в Украине, является тот факт, что население к этому не готово. Если верить совместному соцопросу КМИСа, Центра им. Разумкова и Социлогической группы Рейтинг, 72% населения против запуска рынка земли. 90% респондентов не хотят, чтоб мораторий не накладывали непосредственно на их земельный участок. Также против как минимум половина аграриев в парламенте, говорит Заблоцкий. «Они боятся, что продажа участков порвет целостность полей», — утверждает он.

В то же время сами аграрии признают что к рынку земли не готовы. «По глубокому убеждению Всеукраинского аграрного совета и всех ассоциаций, объединяющих малый и средний аграрный бизнес в Украине, перед открытием рынка земли необходимо ввести действенный механизм дешевого кредитования небольших аграриев, а также разработать и принять законодательную базу по формированию развитой сети фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации», — говорит замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его мнению, только так малые и средние сельхозпроизводители смогут получить доступ к земельному рынку и создать конкуренцию агрохолдингам и корпорациям, которые имеют возможность пользоваться привлеченными иностранными инвестициями.

При этом Марчук уверен, что на период предвыборных баталий мораторий на продажу сельхозземель наверняка будет продлен, поскольку сейчас в парламенте отсутствует политическая воля для проведения земельной реформы.

Что мы теряем

Депутаты признают, что голосов за принятие хотя бы одного продлевающего мораторий закона нет. «Депутаты готовятся к тому, чтобы при голосовании этот законопроект не набрал соответствующего количества голосов. При этом нет никаких правил игры и понимания, как будет происходить оборот земель сельскохозяйственного назначения после отмены моратория», говорит депутат от БЮТ Вадим Ивченко. По его словам, как результат таких решений, в Украине запустится «дикий» рынок земли, что повлияет на соглашения, которые подписывают украинцы относительно аренды, а также будет происходить монополизация этого рынка, и вполне возможно вскоре земля окажется у 100 крупных компаний.

Яблоновский говорит, что платить за бездействие депутатов, а именно за непринятие ими закона Об обороте земель, будут украинские налогоплательщики. «В случае продления моратория собственники паев потеряют еще один год возможности повышения стоимости аренды по своим паям, фермеры и агрохолдинги – возможность из арендаторов превратиться в собственников земли, страна в целом – миллиардные инвестиции в сельское хозяйство, которые могли прийти за счет более долгосрочного планирования и за счет кредитования под залог земли», — говорит он.

Кооме того, считает Яблоновский, продажа государственных земель уменьшила бы уровень коррупции, в том числе и на государственных предприятиях, стимулировала бы переход права собственности к более эффективному собственнику. «Деньги, вырученные от такой приватизации, могли бы быть потрачены на сельскую инфраструктуру — ремонт дорог, коммуникаций, строительство социальных объектов», — говорит он. По оценкам ЦЭС, продажа 50% от более чем 10 млн га государственных земель могла бы дать доход в бюджет более $11,7 млрд. Также на $0,7 млрд выросли бы поступления от НДС благодаря увеличению потребления после продажи части паев. «Детенизация благодаря запуску рынка земли увеличила бы также поступления и по другим видам налогов – земельному, единому. За счет роста стоимости аренды, ежегодно больше бы стали получать собственники паев, что привело было бы как к росту потребления, так и сбережений сельских жителей», — добавляет Яблоновский.

Продление моратория на год, по словам гендиректора Украинского клуба аграрного бизнеса Тараса Высоцкого, является одним из худших сценарием. «Это означает,ч то цикл планирования а агросекторе будет не дольше года. ТО есть существенного рывка с точки зрения инвестиций в аграрный сектора в 2019 году ожидать не стоит», — говорит он. При этом Высоцкий говорит, что четких ориентиров о том, когда история с мораторием закончится, нет- ведь мораторий продлевать собираются уже третий раз. «Это грозит перманентным состоянием неопределенности в агросекторе», — говорит гендиректор УКАБ.

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