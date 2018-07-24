Неприятно, но необходимо: Почему Украина должна научиться жить по средствам

Неприятно, но необходимо: Почему Украина должна научиться жить по средствам

Оригинал на странице Сергея Фурсы в Facebook

Кандидат в президенты сказал, что высокие ставки — это зло. Кандидат в президенты выиграл выборы и уменьшил независимость Центрального банка. Центральный банк вместо того, чтобы повысить ставку, как ожидал рынок, оставил ее без изменения. За один день валюта страны упала на 5%. И это не репортаж из будущего Украины. Хотя, похоже, правда? Это сегодняшние новости из Турции, где султан Эрдоган приступил к своим обязанностям по полной.

Так работает мировая экономика. По-другому не бывает. Можно сколько угодно рассказывать, что МВФ — это зло, что экономике нужны дешевые деньги, что нужно не экономить, а тратить. Это все звучит просто прекрасно. Однако это не работает. Как только вы начинаете тратить больше, чем можете себе позволить, экономика вас наказывает. Как только вы начинаете печатать ваши деньги без соотношения с реальностью, вашу валюту ждет девальвация. И это не мировые масоны, злой Сорос или рептилоиды. Это банальные законы современной глобальной экономики. Их нельзя подкупить ни деньгами, ни харизмой очередного лидера.

А дальше уже сами подумайте, что убивает бизнес больше — высокие ставки или девальвация? Что больше бьет по потребителю в стране — высокие ставки на кредиты или девальвация их доходов в разы? И простые люди, и страны должны жить по средствам. Если они, конечно, не печатают доллары. Украина не печатает. Турция, кстати, тоже. Как результат, Украина должна научиться жить по средствам. Что, кстати, включает в себя и обязательную уплату налогов. Потому что, пока люди не платили налоги, а государство жило в долг, замещая налоги внешним финансированием, все вроде работало. Но лимит кредитной линии исчерпан. Больше занимать не получится. И надо учиться жить по средствам. То есть тратить то, что зарабатываем. А это значит не только меньше тратить, но и больше зарабатывать. А это значит, что, пока вы не платите налоги, ваша бабушка и еще десять ее подружек не получат пенсию. Они будут чувствовать себя плохо и за гречку проголосуют за коррупционера по мажоритарке. А в партийном списке выберут популистов. И потом не жалуйтесь, что все плохо. Это вы сделали все, чтобы бабушки выбрали популистов. Это вы не платили налоги.

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Жить по средствам неприятно, но необходимо. Платить налоги противно, но нужно. От этого выигрывает все общество. Мы учимся жить по средствам. Делаем первые шаги. И всегда хочется сорваться, снова напечатать гривну, раздать дешевые кредиты бизнесу, сделать всем приятно. Но так не бывает. Деньги в банках есть, банкам их некому давать. Бизнес не готов прийти, показать отчетность и получить кредит. Бизнесу нужно научиться работать в белую, и тогда он будет брать кредиты в банке дешевле, чем ему сейчас дают бандиты, которые не требуют финансового мониторинга и прозрачной отчетности. И поэтому они для многих в Украине лучше банков, даже если их деньги стоят 24% в год, а банки дают под 17%. Бандиты — очень лояльный кредитор, они ведь по-другому оценивают свои риски. Однако они весьма негативно отнесутся к просьбе «реструктуризировать задолженность». Это та самая плата за теневую сторону экономики. Которая позволяет вам экономить на налогах. И делает вас действительно гораздо более конкурентным, чем ваш конкурент, работающий в белую.

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Когда конкурентная среда вырастет и в бизнесе не будет так, как на дорогах, где есть евробляхеры и все остальные, экономика будет расти гораздо быстрее. Конкуренция — основной драйвер экономики. Чем прозрачнее вы, чем больше конкуренции нормального бизнеса в стране, тем больше денег извне сможет зайти в страну (а там очень много денег). И тем дешевле эти деньги станут для бизнеса в банках. И тем больше они уплатят налогов. И тем лучше будут дороги, тем выше пенсии, а значит, будет меньше желания голосовать за популистов. Популистов, которые с удовольствием сделают ставки низкими, а пенсии высокими. Но закончится это лишь девальвацией, ударом по бизнесу и очередным витком инфляции. И так много раз, пока мы не начнем жить по средствам. Пока не поборем инфантилизм. Пока не поймем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А дешевых денег не бывает в стране, которая сама занимает дорого. Это просто невозможно. А у общества, где каждый пытается обмануть другого, нет шансов стать успешным.

И да, начиная с 2010 года, турецкая лира упала относительно гривны. Без войны, со стабильной властью, харизматичным лидером и мощной экономикой. Лира оказалась слабее гривны. И дальше отдых в Турции будет становиться все более доступным для нас, если только мы будем жить по средствам, а турки слушать харизматичного лидера, который будет заливать экономику дешевыми деньгами.

Сергей Фурса

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