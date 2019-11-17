Непрерывная поставка Market 2019 Промышленность Размер, тенденции, темпы роста мировой экономики Insights и прогноз Research Report 2025

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Ниже приведены типы Непрерывная поставка:

On-помещения



облако

Приложения следующие, которые используются для Непрерывная поставка:

Банки, финансовые услуги и страхование (BFSI)



связь



Средства массовой информации и развлечения



Розничные и электронная коммерция



Здравоохранение



Производство



образование



Другие (правительство, транспорта и логистики, а также энергетические и коммунальные услуги)

Лучшие игроки рынка Непрерывная поставка:

Atlassian



IBM



Xebialabs



CA Technologies



Электрические Облако



Кукольный Enterprise



Chef Software



Cloudbees



Microsoft



флексагон



Micro Focus



Clarive

Географически глобальный отчет в основном разделен на несколько регионов для

• Северная Америка

• Европа

• Китай

• Азиатско-Тихоокеанский регион

• Другие

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