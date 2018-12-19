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Непогода отменила визит Гройсмана в Мариуполь. Новости политики — Деловая столица

Политика 19 Дек 2018
Непогода отменила визит Гройсмана в Мариуполь. Новости политики — Деловая столица
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Премьер-министр Владимир Гройсман был вынужден отменить свой визит в Мариуполь из-за неблагоприятных погодных условий

Об этом глава правительства сообщил в Twitter, передает «ДС».

Отметим, что Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр утром 19 декабря сообщала о сильных порывах — 15-20 м/с — в южных и восточных областях.

Напомним, Гройсман планировал посетить военных моряков, провести совещание по вопросам развития транспортной логистики региона и поздравить воспитанников одного из местных садов с Днем святого Николая.

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