Непогода отменила визит Гройсмана в Мариуполь. Новости политики — Деловая столица

Премьер-министр Владимир Гройсман был вынужден отменить свой визит в Мариуполь из-за неблагоприятных погодных условий

Об этом глава правительства сообщил в Twitter, передает «ДС».

Отметим, что Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр утром 19 декабря сообщала о сильных порывах — 15-20 м/с — в южных и восточных областях.

Напомним, Гройсман планировал посетить военных моряков, провести совещание по вопросам развития транспортной логистики региона и поздравить воспитанников одного из местных садов с Днем святого Николая.

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