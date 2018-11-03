Неожиданное на рынке валют: на сколько укрепилась гривна

Курс валют на 3 ноября 2018 года: в последний банковский день недели гривна существенно укрепилась

В субботу 3 ноября действуют официальные курсы основных иностранных валют, которые Нацбанк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2815.7863 гривны

100 евро – 3208.0253 гривны

10 российских рублей – 4.2890 гривны.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара на 3 ноября находится на уровне 28,16 грн. Курс евро НБУ на 3 ноября составляет 32,08 грн.

В предыдущий банковский день, четверг 1 ноября, курсы иностранных валют были установлены на следующем уровне:

100 долларов США – 2811.8832 гривны

100 евро – 3182.4894 гривны

10 российских рублей – 4.2867 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в пятницу 2 ноября гривне удалось существенно укрепиться. Доллар опустился на закрытии межбанка на 8 копеек в покупке и продаже. Курс евро обвалился на 13 копеек в покупке и 12 копеек в продаже.

Нацбанк не участвовал в аукционе. В 12 часов дня НБУ объявил справочный курс доллара на уровне 28,1389 грн (в предыдущий банковский день, четверг, он был зафиксирован на уровне 28,1778 грн). К моменту завершения торгов на межбанке доллар подешевел до уровня 28,08/28,11 грн. Курс евро к концу сессии в пятницу понизился до уровня 32,06/32,10.

Напомним, в четверг 1 ноября торги на межбанке завершились в диапазоне 28,10/28,12 грн за 1 доллар. Торги по евро закончились на уровне 32,05/32,08. Рублевый рынок закрылся котировками 0,4278/0,4286.

Наличный доллар 2 ноября подешевел на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже, до 28,10/28,15. Курс евро на наличном валютном рынке вырос на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже, до 32,08/32,17.

Украинцам рассказали, каким будет размер нового транша от Международного валютного фонда. Представитель Нацбанка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что транш можно ожидать до конца 2018 года. Сумма транша составит около 1,5-1,9 миллиарда долларов.

Чиновники уточняют, что главным условием получения нового транша от МВФ является принятие Украиной бюджета на 2019 год. Так что сейчас все зависит от того, успеют ли парламентарии вовремя проголосовать за бюджет. Также ключевым является вопрос цены на газ для населения. Повышение тарифов на газ было условием возобновления финансирования со стороны МВФ. 19 октября Кабмин принял решение поднять в Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23,5%.

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