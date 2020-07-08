Неолиберальное правительство Украины убежденно бездействует – киевский политолог | Украина | Baltnews

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала украинскую власть и заявила, что готовит антикризисный план. Ее беспокоит то, что Украина сама ничего не производит и не выращивает, импортируя из-за рубежа фрукты, овощи и даже картошку.

Киевский политолог Алексей Якубин в беседе с Baltnews рассказал, с чем здесь может быть связано бездействие правительства Украины.

«Действительно, правительство очень инертно не только в этом вопросе, но и в экономической политике в целом. Мне кажется, одна из проблем состоит в непонимании членами правительства того, как государство должно регулировать экономику», – отметил он.

Так, часть членов украинского правительства просто слепо следуют неолиберальному курсу, считая, что государство ничего не должно делать в экономике, считает политолог.

«Грубо говоря, они просто не понимают, что современная экономика так не работает. Во всех развитых странах в экономике активно занято государство, которое стимулирует те или иные отрасли промышленности или даже сельское хозяйство. В той же самой Франции – какое количество субсидий они получают на эти нужды от Европейского союза. А на Украине члены правительства будто верят в какие-то догмы XVII–XVIII веков о том, что государство не должно ничего регулировать. Но эти представления уже давно опровергнуты практикой», – подчеркнул Якубин.

По словам политолога, причина бездействия правительства Украины может быть связана и с тем, что ему выгодна сегодняшняя ситуация экономической слабости в стране.

«Возможно, части членов правительства выгодна ситуация, когда роль государства в экономической политике слаба. Но свято место пусто не бывает. Если государство бессильно, значит, процесс регулируют какие-то криминальные или теневые группы, и он выходит на уровень коррумпированных потоков. Эти группы и формируют такую условную регуляцию, при этом зарабатывая, тем самым создавая дополнительные платежи и их абсолютно необоснованные суммы для конечных пользователей – граждан Украины», – добавил Якубин.

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По его словам, слабая роль государства в экономической политике может быть вызвана как одной из перечисленных причин, так и их совокупностью.

«В итоге мы получаем такую ситуацию, когда по сути со стороны правительства нет какой-то разумной экономической политики, и все сводится к концепции «Давайте мы продадим все активы за бесценок». Они это делают даже в условиях, когда активы и так обесценены из-за кризиса и конфликта на востоке страны. Тем не менее правительство продолжает придерживаться вот такого подхода, который абсолютно не решает экономических проблем Украины, а наоборот усугубляет их», – заключил политолог.

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