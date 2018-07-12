Необразованные женщины наносят глобальный ущерб мировой экономике

Убытки составляют до 30 триллионов долларов в год

сегодня в 09:59, просмотров: 709

Более 130 миллионов девочек по всему миру не посещают школу, из-за чего мировая экономика теряет 30 триллионов долларов ежегодно. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Упущенные возможности: высокая цена отсутствия образования у девочек».

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По данным ВБ за 2016 год, школу не посещают 132 миллиона девочек в возрасте от 6 до 17 лет. По предварительным оценкам, если каждая из них получит полное 12-летнее образование, то их совокупный доход составит от 15 до 30 триллионов долларов.

В банке подсчитали, что начальное образование получают 90 процентов девочек, но только три из четырех оканчивают среднюю школу (77,1 %). В странах с низким уровнем дохода до завершения программы средней школы доходят лишь треть девочек.

Женщины, в свое время окончившие среднюю школу, в среднем зарабатывают вдвое больше, говорится в докладе. Зарплата девушек с высшим образованием в три раза превышает зарплату женщин без него.

Отмечается, что доступ к полноценному образованию позволит снизить число браков, заключаемых в возрасте до 18 лет, а также уменьшить риск рождения детей у несовершеннолетних.





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