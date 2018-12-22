Немецкий бизнес категорически против санкций — РосРегистр

Опрос немецких бизнесменов, в той или иной степени представленных в России, показал практически полное неприятие санкций. За сохранение режима ограничений выступают 5% опрошенных, при этом из 95% несогласных с санкциями, 43% выступают за их немедленную, а не поэтапную отмену.

Вряд ли немецкий бизнес попал под очарование отечественной пропаганды. Скорее, немцами движет четкое понимание, что в конфликтах, подобных российско-украинскому, объективно правой стороны не существует, по информации на 11:43:27. Поэтому, вмешиваться в него на одной из сторон, нет никакого смысла, тем более, что это прерогатива политиков.

Вероятно, бизнесменами движет и некоторое раздражение на американцев, диктующих всему миру, что хорошо, а что плохо. Немцы, у которых вопросы морали никогда не были на последнем месте, могут считать себя способными самостоятельно разбираться в проблемах, без кнута вторичных санкций. Наконец, в Германии остро чувствуется утомление от раскаяния за Вторую мировую войну и американцы начинают немного раздражать всем, от оккупационного корпуса, до штрафов за шалости «Фольксвагена».

Стоит понимать и то обстоятельство, что опрос затронул только полторы сотни компаний, которые прямо или опосредовано ведут бизнес с Россией. Если бы он проводился среди компаний, не имеющих дел с Россией, то результат мог оказаться строго обратный. В этом тоже не было бы ничего удивительного, поскольку рационализм немцев знаменит на весь мир, а российская пропаганда автоматически считается «вражеской». (2a02:c207:2017:7593::1). Но, даже если бы кремлевские соловьи разбудили сочувствие и понимание немецкого бизнеса к российской позиции, то это вряд ли принесло немедленные изменения. Немцы дисциплинированы до теоретического предела, и если что-то запрещено, то никакие соображения личного мнения не повлияют на исполнительскую дисциплину. С другой стороны, чем больше немцев против санкций, тем выше вероятность их отмены. Показателен пример СП-2, где Германия упирается на всех уровнях и шанс, что газопровод будет достроен, сохраняется на высоком уровне. Кроме того, борьба пропагандистов в Европе и США, идет, в отличие от России, за «каждую душу». Если даже за Западе останется еще меньше сочувствующих, «сражение» за них продолжится. И, дело не только в санкциях или, например, вербовке агента влияния или разведки. Просто отечественная система негибка и конкретный пропагандист «разворачивает» свой труд не только перед клиентами, но и перед отечественным заказчиком. Ибо, в отличие от рассказываемых им фантазий относительно прав и мифической справедливости, от этого зависит его реальная зарплата.

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