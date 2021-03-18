Немецкие политики призывают использовать вакцину ″Спутник V″ в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW

Главы немецких регионов призывают в борьбе с пандемией коронавируса в Германии использовать российскую вакцину «Спутник V». «Нам нужна любая вакцина, которую мы можем получить», — сказал в четверг, 18 марта, правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller) после совещания премьер-министров федеральных земель ФРГ. Вызвано это стремление тем, что вакцинация в стране продвигается медленно из-за нехватки вакцин и проблем с использованием препарата AstraZeneca.

По словам Мюллера, он обсуждал эту тему с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которая также участвовала в совещании. При этом он признал, что сначала российская вакцина должна пройти процедуру регистрации в Евросоюзе. «Если у нас появится шанс применять «Спутник V», то мы им воспользуемся», — сказал Мюллер. Его поддержал также премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Marcus Söder). «Согласно всем европейским научным экспертизам, это очень хорошая вакцина, отчасти даже лучше, чем уже зарегистрированные», — сказал Зёдер. По его мнению, Европа должна научиться быстрее проводить регистрацию препаратов и заключать договоры с поставщиками.

Глава Тюрингии призывает всерьез заняться темой «Спутника V»

Мюллер и Зёдер таким образом поддержали глав восточных федеральных земель Германии. «Когда речь идет о здоровье людей, происхождение (препарата. – Ред.) не должно играть роли», — сказал ранее премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) изданиям концерна Funke Mediengruppe. По его словам, в борьбе с вирусом приветствуется использование любой вакцины, которая безопасна и эффективна. В свою очередь глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) заметил, что следует наконец всерьез заняться темой «Спутника V».

Вакцинация в Германии официально началась 26 декабря. К настоящему времени прививку от коронавируса получили 6,97 миллиона человек, из них 3,09 миллиона обе порции вакцины.

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