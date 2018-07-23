Немецкие политики намерены противостоять экс-советнику Трампа

Немецкие политики намерены противостоять планам экс-советника президента США Стивена Бэннона по поддержке правых популистов в Европе. Об этом государственный министр по вопросам европейской политики в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth) заявил в интервью газете Die Welt, опубликованном в понедельник, 23 июля.

Европе нельзя «бояться националистических кампаний, с помощью которых господин Бэннон рассчитывает поставить Европу на колени», полагает Рот. По словам госминистра, европейские «ценности сильнее, чем ненависть и ложные высказывания» бывшего советника Дональда Трампа. «С любым недопустимым вмешательством в выборы» необходимо бороться, считает представитель Христианско-социального союза (ХСС) Флориан Хан (Florian Hahn).

В свою очередь, секретарь фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Карстен Шнайдер (Carsten Schneider) подчеркнул необходимость избавления от «питательной среды для популистов». Для этого следует «решать проблемы, которые по-настоящему беспокоят людей», указывает Шнайдер. Ключом к этому является европейское сотрудничество, уверен он.

Поддержка правых популистов

21 июля интернет-портал The Daily Beast сообщил о планах бывшего советника Дональда Трампа основать в Брюсселе фонд с целью поддержки европейских популистов. В частности, Стивен Бэннон намерен сформировать «правопопулистскую супергруппу» в Европарламенте, в которую войдут более трети депутатов. Очередные выборы в парламент ЕС запланированы на май 2019 года.

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