Нейтральный старт недели. Почему не будет изменений на всех рынках? — РБК

Нейтральный старт недели. Почему не будет изменений на всех рынках?

Значимой динамики в начале торгового дня не стоит ждать ни от акций, ни от нефти с валютой. Для этого просто не хватает факторов: ни в виде статистики, ни отчетов. Остается следить за глобальными настроениями инвесторов

Внешний фон к началу очередной торговой недели можно, по оценкам аналитиков, назвать нейтральным или умеренно негативным. Американские индексы завершили предыдущие торги снижением, азиатские биржи проводят уже сегодняшний день разнонаправленно, а существенной динамики в нефтяных контрактах не наблюдается.

На старте торгов существенных изменений индекса МосБиржи, по мнению большинства аналитиков, не произойдет. При этом в течение дня более вероятен уход рынка в минус, чем его рост. «Внешние площадки демонстрируют снижение, в России рынок будет следовать в том же тренде», — считает начальник управления операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Утром российские фондовые индексы и рубль могут получить локальную поддержку от улучшения общемировых настроений, но значимых драйверов для роста пока нет. Если в течение сессии нефтяные котировки не перейдут к более уверенному восстановлению, индексы РФ могут опуститься ниже ближайших поддержек», — такую оценку привела аналитик «Велес Брокер» Елена Кожухова. Уровень поддержки по индексу МосБиржи, по ее оценкам, расположен в районе 2350 пунктов.

Рисков падения рубля пока нет

Ключевым событием конца прошлой недели стало повышение российским Центробанком ключевой ставки на 0,25 б.п. Одновременно с этим регулятор подтвердил, что возобновит покупку валюты на внутреннем рынке. Грядущее с января 2019 года возобновление покупок иностранной валюты не несет рисков для рубля в первом квартале будущего года. Такую оценку дал главный аналитик «Промсвязьбанка» Михаил Поддубский. В краткосрочной перспективе курс российской валюты также существенно не изменится.

«Рубль охотно реагирует на повышение нефтяных котировок, поэтому по прогнозу на сегодня ожидаю снижения курса доллара до 66,38 руб. в рамках коррекции к пятничному росту. От пары евро/рубль жду снижения до 75,15 руб.», — дал прогноз аналитик «Альпари» Вячеслав Антонов.

Для самой нефти пока, впрочем, нет серьезных причин для роста. Число буровых установок за прошлую неделю в США сократилось на 3 единицы (до 873), но пока этого очень мало для возвращения к покупкам углеводородов, отметил аналитик компании «Солид» Вадим Кравчук.

Учитывая риски проявления слабости со стороны рубля, а также вероятность восстановления нефтяных котировок, эксперт «БКС Брокер» Василий Карпунин предложил инвесторам покупку «нефти в рублях». «Эта конструкция строится следующим образом: на одинаковый объем одновременно покупаются фьючерсы на USD/RUB (с истечением в марте) и фьючерсы на Brent (с истечением в феврале или позднее)», — рекомендовал эксперт.

Автор:

Антон Песков.

Источник