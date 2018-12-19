Неизвестные от имени СМИ распространяли фейковую информацию о смерти Януковича (ФОТО) — Деловая столица

Неустановленные лица рассылали поддельные письма от имени агентства УНИАН с новостью о гибели беглого экс-президента Украины Виктора Януковича

19 декабря ряд редакций украинских СМИ получили электронное письмо с адреса unian.com.ua@gmail.com с текстом, извещающим о том, что в московской больнице скончался беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, сообщает «ДС» со ссылкой на УНИАН.

При этом, в подписи к данному сообщению были указаны фактический адрес редакции ООО «УНИАН» и неизвестный нам номер телефона.

«УНИАН не имеет никакого отношения к рассылке данного сообщения. Электронный адрес unian.com.ua@gmail.com никак не связан с УНИАН и не управляется редакцией или другими подразделениями Компании, а наше информационное агентство для рассылок использует только электронные адреса из принадлежащего нам домена unian.net.

К сожалению, мы не можем подтвердить не оставившую никого равнодушным новость, изложенную в письме. Просим коллег быть бдительными: возможно, успешное проведение Объединительного Собора православных церквей не дает покоя нездоровым людям из-за поребрика, а, может быть, кому-то не комфортно из-за наших новостей о коррупционерах в Украине — раз эти неизвестные решили сделать фейковую рассылку, прикрываясь брендом именно УНИАН.», — указано в сообщении агентства.

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