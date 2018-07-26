Нехватка грузовых поездов может негативно отразиться на экономике Украины

Годовые убытки украинской экономики могут достичь 5,4 миллиарда долларов, если власти страны откажутся отремонтировать и обновлять локомотивный парк. Об этом сообщают экономисты, работающие в IMF group Ukraine.

По мнению экспертов, сокращение грузовых поездов на фоне сравнительно недорогих перевозок может стать причиной того, что такие крупные отрасли как металлургия, строительство, АПК решат перейти к сокращению производственных объемов.

Если производительность останется на нынешнем уровне, а ремонта и модернизации локомотивов не будет, уже через пять лет в стране будет всего 504 рабочих состава, которые смогут за год перевозить около 291 миллионов тонн продукции. Об этом стало известно из отчета.

Из-за нехватки грузовых поездов энергосистема Украины может оказаться в опасности. В зоне риска – предприятия и жители западных регионов страны.

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