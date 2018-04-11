Нефтяные цены поднялись выше 72 долларов за баррель Brent — впервые с 2014 года

Нефть вечером в среду торгуется у многолетних максимумов, несмотря на данные о значительном повышении запасов этого топлива в США и росте нефтедобычи в Штатах



Reuters

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:06 по московскому времени подорожали на 1,6 доллара (2,25%) — до 72,64 за баррель. Это новый максимум с декабря 2014 года

Reuters

Нефть вечером в среду торгуется у многолетних максимумов, несмотря на данные о значительном повышении запасов этого топлива в США и росте нефтедобычи в Штатах, передает «Интерфакс» . На инвесторов, по мнению аналитиков, повлияли опасения перебоев поставок топлива с Ближнего Востока ввиду возможного авиаудара международной коалиции по Сирии.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:06 по московскому времени подорожали на 1,6 доллара (2,25%) — до 72,64 за баррель. Это новый максимум с декабря 2014 года.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май в ходе торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 1,60 доллара (2,44%) — до 67,11 за баррель.

Запасы нефти в США, по данным Министерства энергетики этой страны, на прошлой неделе выросли на 3,31 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали вдвое меньшего роста запасов, а Американский институт нефти (API) накануне сообщил о повышении нефтяных резервов на 1,75 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, подскочили на 1,13 млн баррелей.

Добыча в Штатах в очередной раз обновила исторический максимум, увеличившись на 65 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,525 млн б/с. Импорт нефти также вырос — на 752 тыс. б/с.

Кроме того, ОПЕК сообщила в среду, что запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) превышают средний пятилетний уровень на 44 млн баррелей.

«Излишки коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР сократились до уровня ниже 44 млн баррелей, инвестиции постепенно возвращаются, а мировая экономика продолжает работать на полную мощность», — заявил генсек международного картеля Мохаммед Баркиндо на Международном энергетическом форуме в Дели.

В последнем ежемесячном обзоре ОПЕК за январь рост запасов в странах ОЭСР за январь оценивался в 13,7 млн баррелей по сравнению с предыдущим месяцем — до 2,865 млрд баррелей, что на 50 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня.





Источник