Нефтяной бум: что ждет украинскую экономику после подорожания «черного золота»

Цены на топливо резко подскочили и достигли рекордных показателей, как же это отразится на экономике Украины

1 октября нефть Brent обновила рекорд 2014 года и достигла отметки $83,18 за баррель, а еще один эталонный сорт WTI в этот день торговался по цене $73,42 за баррель. В последующие дни фьючерсы на Brent с датой поставки в ноябре этого года достигли $85,05, а нефть WTI торговалась по $75,62.

Подталкивают нефтяные цены к росту американские санкции в отношении Ирана. Хотя и так очевидно, что в высоких ценах на нефть заинтересованы страны-экспортеры, которые получают сверхдоходы и делают валютные накопления на годы вперед, а крупным импортерам высокие расценки сулят отрицательный внешнеторговый дисбаланс, обесценивание национальных валют и инфляцию.

Еще весной 2018 года власти Саудовской Аравии заявили, что будут счастливы уровню $100 за баррель. Это делалось, чтобы дать понять рынку, что крупнейший нефтедобытчик не будет наращивать добычу и выходить из соглашения о сокращении добычи черного золота. Тогда при цене $74 за баррель, нефть сразу же поднялась в цене на 3%.

Нынешнюю стабилизацию аналитики, напротив, связывают с заявлениями России и Саудовской Аравии о готовности увеличивать добычу, чтобы избежать падения спроса на черное золото.

Эксперт Геннадий Рябцев говорит, что ситуация на рынке нефти зависит от очень многих факторов. На этапе, когда торгуются вторичные финансовые инструменты, она не определяется спросом и предложением и может рвануть вверх или вниз после любого политического сообщения.

Впрочем, он пока не видит повода для особого беспокойства. Рост цен есть, он объективный, но не дестабилизирующий. Реальная цена нефти формируется на отрезке между производителем и переработчиком. Поэтому у нас есть время, чтобы оценить происходящее.

«Хороший индикатор — цена на границе. Если за неделю она выросла на 5%, то через 10 дней — две недели к стоимости топлива прибавляется 50 коп./литр. Очень большое влияние оказывает курс доллара. Эти два фактора могут накладываться друг на друга или вычитаться.

Есть также рисковая составляющая, которой руководят ожидания: подорожает ли нефть, валюта или они подешевеют? И есть собственно фактор спроса. К ноябрю мы выйдем на начало спокойного сезона, поэтому спрос не будет влиять на объемы реализации, — сказал Рябцев.

Эксперт Сергей Куюн, который как раз в эти дни был модератором международной конференции «Petroleum X», на вопрос, что участники рынка нефтепродуктов говорят о подорожании нефти, ответил, что повлиять на ситуацию переработчики не могут и ожидают до конца года $100 за баррель. В этом случае бензин марки А-95 будет в Украине стоить 40 грн/л, а дизтопливо — 38,5 грн/л.

Что будет с экономикой в Украине

Будучи заинтересованной стороной, торговцы объективно заинтересованы в росте нефтепродуктов, особенно если успели сделать запасы по старым ценам и реализовать их с учетом подорожания.

Тем не менее, при цене $100 за баррель Украина, наряду с Индией, Китаем, ЮАР, Таиландом, Чили и другими странами, оказывается среди наиболее уязвимых государств. На макроэкономических показателях завершающегося года, это может и не отразится. Госбюджет 2018 года рассчитывался с запасом, исходя из курса доллара — 31,01 грн./$ в конце бюджетного периода.

Тем не менее, корректировка может потребоваться проекту на следующий год, который был рассчитан с оптимистическим допущением, что за год гривна укрепится до 29,4 грн/$, а индекс потребительской инфляции окажется меньше, чем в этом году и вырастет на 7,4%.

Если параметры главного финансового документа все же будут пересматриваться, то правительство будет делать акцент на необходимости увеличения газовых тарифов для населения. Так как вслед нефтью вверх идут и другие углеводороды, прежде всего, природный газ. Это, в свою очередь, ударит по доходам домохозяйств, многим из которых в этом отопительном сезоне будут урезаны субсидии.

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