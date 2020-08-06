Нефтяная отрасль Югры работает в штатном режиме



Первое полугодие этого года было богато на значимые события для топливно-энергетического комплекса России и Югры. Несмотря на пандемию коронавируса, которая повлияла на мировую экономику и привела к снижению цен на энергоресурсы, нефтегазовый сектор Ханты-Мансийского автономного округа показал свою устойчивость.



Нефтяники всегда держат слово

В Югре активно занимаются трудноизвлекаемыми запасами и, что немаловажно, добыли 12-миллиардную тонну нефти с начала освоения Западно-Сибирской нефтегазовой провинции. Сколько черного золота извлекли из недр региона компании? Как соглашение России с ОПЕК влияет на работу отрасли? Об этом нашему корреспонденту рассказали в департаменте недропользования и природных ресурсов.



– В первом полугодии 2020 года в автономном округе добыто 109,3 миллиона тонн, что на 7,4 миллиона тонн (минус 6,3 процента) меньше, чем было добыто в первом полугодии 2019 года, – сообщили в ведомстве. – Снижение объема добычи нефти обусловлено выполнением Российской Федерацией соглашения о сокращении добычи со странами ОПЕК+ и независимыми производителями нефти, достигнутого в апреле 2020 года.

По данным департамента, по результатам добычи лидирующие места принадлежат ПАО «НК «Роснефть» (44,7 процента от общего объема), ПАО «Сургутнефтегаз» (21,1 процента) и ПАО «Лукойл» (14,6 процента).

Геологоразведка идет по плану



При этом геологоразведка в регионе активно развивается в последнее время. Как отметили в департаменте, в Ханты-Мансийском автономном округе (по состоянию на 1 января 2020 года) учтено на балансе 484 месторождения углеводородного сырья, в том числе 421 нефтяное, 23 нефтегазоконденсатных, 18 газовых, 5 газоконденсатных и 17 газонефтяных.



– За первое полугодие этого года объемы выполненных геологоразведочных работ по автономному округу соответствуют запланированным, отмечается рост поисково-разведочного бурения и сейсморазведочных работ методом 3Д, – рассказали специалисты. – Проходка поисково-разведочным бурением составила более 220 тысяч метров, что на 12,9 процента больше соответствующего показателя 2019 года (плюс 25,2 тысячи метров), сейсморазведочные работы методом 3Д – 5 435 квадратных километров, что на 14,4 процента больше соответствующего показателя 2019 года (плюс 684 километра).

При этом, как подчеркнули в профильном департаменте, объем финансирования геологоразведочных работ за счет средств компаний-недропользователей за первое полугодие составил около 30 миллиардов рублей.

Прирастала в этом полугодии Югра и новыми запасами черного золота. Так, работники ООО «Пылинское» на Пылинском лицензионном участке открыли Северо-Западно-Пылинское месторождение нефти с извлекаемыми запасами по категориям АВ1С1 – 0,2 миллиона тонн. (По классификации запасы делятся на категории: А – достоверные, В – установленные, С1 – оцененные, С2 – предполагаемые.)

Ситуация стабильна



О тенденциях в нефтедобывающем секторе мы уже упоминали. Напомним, что, в связи со значительным снижением в мире спроса на нефть и, как следствие, падением цены на нее, в апреле Россия заключила соглашение со странами ОПЕК+. Как это обстоятельство влияет на работу наших нефтяных компаний, какие у них перспективы на ближайшее время?



– В соответствии с соглашением, для стабилизации цены на приемлемом для нефтедобывающих стран уровне в 2020 году предусмотрено значительное снижение добычи нефти, в том числе компаниями в России, – ответили нам в департаменте недропользования и природных ресурсов. – На долю Ханты-Мансийского автономного округа приходится более 41 процента общероссийской добычи, в рамках реализации соглашения с ОПЕК+ происходит плановое сокращение добычи нефти и на территории Югры. Как мы говорили выше, добыча нефти за полугодие сократилась на 7,4 миллиона тонн.

В ведомстве отметили, что сегодня нефтяные компании округа продолжают работу в штатном режиме.



– В настоящее время, с учетом сложившихся объективных причин, трудно спрогнозировать итоговые показатели добычи в округе в 2020 году, – добавили в департаменте. – В зависимости от дальнейшего развития событий на нефтяном рынке мы прогнозируем, что добыча будет находиться в диапазоне 210–230 миллионов тонн.

Из этого можно сделать вывод, что ни пандемия коронавируса, ни экономический спад в мире не повлияли кардинальным образом на нефтяные компании Югры. Они работают в штатном режиме, извлекают из недр углеводородное сырье, хотя его добычу и пришлось несколько снизить по соглашению с ОПЕК. Югра прирастает новыми запасами, месторождениями.

Все это дает надежду, что стабилизация добычи нефти, наметившаяся в регионе в последние несколько лет, в скором времени продолжится, когда мировая экономика окончательно оживет.

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