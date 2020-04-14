Нефть возобновила снижение: новая сделка ОПЕК+ не вернет баланс без возвращения спроса

Цены на нефть упали во вторник, 14 апреля, поскольку фокус рынка от сокращения производства вновь повернулся к слабому спросу. Котировки Brent к вечеру снижаются на 5,3% до $30,05 за баррель, при этом котировки WTI падают на 7,7% до $20,70 за баррель.

В преддверии публикации в среду еженедельных данных Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов эксперты прогнозируют, что запасы сырой нефти увеличатся за неделю до 10 апреля на 12 млн баррелей после роста на 15 млн баррелей неделей ранее. Запасы бензина и дистиллятов, как ожидается вырастут на 7,3 млн и 2 млн баррелей соответственно. На предшествующей недели запасы бензина подскочили на 10,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов на 476 тыс. баррелей.

Сегодня техасские нефтяные компании дискутировали о том, должен ли государственный регулятор заставить производителей сократить объемы производства. Техасская железнодорожная комиссия уполномочена к подобным решениями на территории штата. Но члены комиссии не уверены, что необходимо поступить именно таким образом. Два сланцевых нефтедобытчика (Pioneer Natural Resources и Parsley Energy) хотели бы увидеть со стороны госрегулятора требование об ограничении добычи, считая, что в противном случае приблизительно через год добыча в Техасе упадет на 2,5 млн баррелей в день. Их противники в лице Marathon Oil заявили, что глупо решать проблему низких цен, пока не восстановится спрос.

По некоторым оценкам, мировой спрос, который обычно составляет порядка 100 млн б/д, сократился из-за коронавируса на 30 млн б/д. Несмотря на то что ОПЕК+ сократит производство на 10 млн б/д, а другие страны Большой двадцатки с течением временем могут добавить к сокращению еще 3,7 млн б/д, профицит предложения все равно будет в краткосрочной перспективе больше 10 млн б/д.

Также участников рынка нефти расстроил опубликованный сегодня прогноз мировой экономики от МВФ. Из-за коронавируса мировая экономика потеряет за 2 года около $9 трлн, что сопоставимо с ВВП Германии и Японии вместе взятых. Мировая экономика в текущем году сократится на 3% — это будет наиболее резким спадом со времен Великой депрессии. В 2021 г. мировая экономика восстановится на 5,8%, прогнозирует организация.

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